Coronavirus, un farmaco per il bruciore di stomaco può aiutare per la cura

Come riportato dalla CNN, uno studio su piccola scala di pazienti affetti dal nuovo coronavirus COVID-19 rivela che i loro sintomi sono migliorati dopo aver usato il farmaco per il bruciore di stomaco da banco. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Gut. Coloro che sono stati arruolati nello studio hanno iniziato a prendere famotidina “ad alte dosi”, il nome non commerciale di Pepcid, ed i loro sintomi sono stati rintracciati nei giorni seguenti. Sorprendentemente, tutti e 10 i volontari hanno riportato un miglioramento dei loro sintomi entro 48 ore, con molti che hanno notato un miglioramento significativo entro un solo giorno dall’inizio del trattamento.

Il farmaco per il bruciore di stomaco contro il coronavirus

“I risultati di questa serie di casi suggeriscono che la famotidina orale ad alte dosi è ben tollerata e associata a migliori risultati riportati dai pazienti nei pazienti non ospedalizzati con COVID-19”, riporta lo studio.

Secondo quanto riferito, i sintomi comuni alle infezioni da coronavirus, inclusi tosse, respiro corto, affaticamento, mal di testa e anosmia, sono stati migliorati, nonché “malessere generale”. Ovviamente, vale la pena ricordare che questa era una dimensione del campione incredibilmente piccola. Non c’è molto che puoi ricavare dal test di solo 10 persone, e considerando che non era controllato con placebo o accecato in alcun modo, i risultati dello studio non possono essere tenuti in grande considerazione.

Tuttavia, per ogni singolo partecipante è da segnalare un miglioramento positivo dei sintomi dopo l’assunzione del farmaco per il bruciore di stomaco. Come notano i ricercatori, i risultati giustificano uno studio più ampio e controllato per determinare se il farmaco può effettivamente aiutare nel trattamento dei pazienti con COVID-19.

Al momento, la migliore protezione contro ammalarsi gravemente con COVID-19 è quella di mantenere le distanze sociali e indossare indumenti protettivi come maschere quando si è in pubblico. Nel frattempo, dovremo aspettare e vedere se i ricercatori possono elaborare un trattamento prima che un vaccino sia completamente sviluppato.