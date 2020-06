Il noto operatore telefonico virtuale Kena Mobile sta facendo scintille nelle ultime settimane. Dopo aver lanciato una serie di promozioni tutto incluso, ecco che arriva anche l’offerta pensata per coloro che hanno bisogno solo di internet, Kena Internet 11,99. Andiamo a scoprire insieme tutti i dettagli della promozione.

Kena Mobile, cosi come tutti gli altri operatori telefonici virtuali, stanno prendendo sempre più piede in Italia. I prezzi delle loro offerte sono decisamente più competivi di quelli proposti dai classici operatori telefonici. L’offerta di cui vi parliamo oggi farà sicuramente gola a molti utenti. Ecco tutti i dettagli.

Kena Mobile: tanti giga ad un prezzo super ridotto

La nuova promozione di Kena Mobile, Kena Internet 11,99 è pensata per tutti coloro che hanno bisogno di tanti giga sul proprio dispositivo, ma che non necessitano di messaggi e chiamate. L’offerta, infatti, include ben 100 GB di traffico dati in 4G fino a 30 Mbps, 10 minuti verso tutti e 10 messaggi verso tutti ad un costo mensile di 11,99 euro. Il prezzo rende la tariffa decisamente conveniente per tutti coloro che necessitano una grossa mole di giga per navigare sui propri dispositivi portatili. Sono compresi nel costo dell’offerta tutti i servizi, anche hotspot.

La tariffa è appena stata lanciata e per celebrare il suo debutto, l’azienda ha deciso di rendere gratuito il costo di attivazione e della SIM fino al 30 giugno. Dopo tale data, si dovrà sostenere un costo di attivazione di 9,99 euro. La promozione è sottoscrivibile solamente da chi attiva un nuovo numero Kena Mobile. L’attivazione, come al solito, può essere effettuata sul sito ufficiale Kena, tramite servizio clienti, sull’app ufficiale o presso un centro autorizzato. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.