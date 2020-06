Mangiare più cibi freschi, cucinare a casa , bere più acqua ed esercitarsi sono azioni in cima alla lista quando si tratta di essere sani. Tuttavia si può fare tutto questo e comunque non essere in ottima salute, soprattutto se ci si impegna in determinate abitudini. Una delle cattive abitudini più difficili da evitare? Mangiare troppo zucchero.

Ridurre l’assunzione di zucchero è un modo semplice per migliorare la dieta e la salute in generale, ma certamente non è facile. Il consumo di troppo zucchero, in particolare l’aggiunta, è legato a rischi per la salute come malattie cardiache, malattie del fegato grasso, ipertensione e infiammazione cronica. Se amiamo i dessert o pensiamo di consumare più zucchero e desideriamo ridurlo, farlo è una mossa intelligente per la nostra salute.

Come fare per ridurre il consumo eccessivo di zucchero?

Le autorità sanitarie raccomandano di non aggiungere più del 10% delle calorie giornaliere dallo zucchero aggiunto ogni giorno. Un altro modo di esaminare tale importo è limitare l’assunzione di zucchero a non più di 6 cucchiaini o 25 grammi in totale. Inoltre ci consigliano di tenere traccia di quanto zucchero aggiungiamo effettivamente al cibo e bevande, ma anche cosa c’è nei cibi preconfezionati o nei ristoranti.

Detto questo, se abbiamo un debole per i dolci o non abbiamo mai monitorato l’ assunzione di zucchero prima, può essere difficile ridurlo. Lo zucchero è un alimento molto avvincente e si nasconde in molti alimenti trasformati, condimenti, bevande e persino cibi che potremmo pensare siano abbastanza sani, come barrette di cereali o cereali.

Se cerchiamo consigli utili per frenare l’assunzione di zucchero , di seguito, due esperti condividono i loro consigli provati e veri che utilizzano e con i loro clienti. Se siamo pronti a smettere di assumere zucchero, una strategia allettante è quella di decidere di smettere di colpo. Sebbene possa sembrare l’approccio migliore, secondo Jayne Williams , un consulente nutrizionale certificato e uno studente laureato in nutrizione clinica, non è probabile che duri.

“Non sono mai stato un fan di smettere qualcosa cosi frettolosamente quando si tratta di cambiare le abitudini o fare cambiamenti duraturi. Lo zucchero è una delle più grandi abitudini che vogliamo abbattere, ma bisogna farlo lentamente. La chiave è eliminarlo drasticamente per qualche giorno cosi il corpo non lo bramerà più “, dice Williams. Poiché lo zucchero può essere un alimento abbastanza avvincente, rimuoverlo rapidamente e all’improvviso può sembrare estremo. L’idea è di ridurla lentamente e alla fine non ti mancherà tanto.

Quando ci concentriamo sul” rimuovere “qualcosa dalla nostra dieta tendiamo a volerlo ancora di più. “Invece di creare una mentalità in cui stiamo alimentando il proibito, bisogna attingere dal positivo e costruire una mentalità attorno all’abbondanza aggiungendo tutto cibo straordinario che offre un supporto ottimale “, afferma l’esperto.

Bere più acqua e aggiungere sapore

Essere ben idratati è importante per la salute e anche per tenere a bada le voglie di zucchero. Secondo Jim Curtis, responsabile del marchio presso l’ Institute for Integrative Nutrition , a volte la disidratazione può imitare la fame. Essere disidratati di solito ci induce a pensare che siamo affamati. Più acqua significa essere più idratati e si avrà meno spazio per gli spuntini, specialmente quelli zuccherati.

Se non amiamo l’acqua normale, possiamo aggiungere sapore infondendolo con limone, fragole, fettine di arancia per creare una saporita acqua “spa”. Inoltre la frutta le conferirà un sapore dolce, che aiuterà se in genere si bevono bevande zuccherate.

Cercare lo zucchero nascosto negli alimenti

Se non abbiamo mai prestato attenzione alle etichette degli alimenti , ora è il momento. Rimarremo sorpresi dal fatto che la maggior parte degli alimenti, anche quelli che non ci si aspetterebbe, come condimenti per insalate, salse e zuppe, contengono zuccheri aggiunti. È importante leggere le etichette su tutto ciò che mangiamo e cuciniamo. Se uno dei primi ingredienti è lo zucchero, questo è un indizio del fatto che il cibo contenga più zucchero del dovuto.

Ciò include anche cibi “sani” come barrette proteiche, barrette di cereali e cereali: questi prodotti sono spesso carichi di zucchero. Non lasciamo che i messaggi di marketing che risultano “salutari” o “naturali” ci impediscano di controllare l’etichetta prima di acquistarla o mangiarla.

Fare più esercizio fisico

L’esercizio fisico fa sentire meglio nel complesso e aumenta le endorfine, rendendoci più felici. Se tendiamo a desiderare lo zucchero quando siamo stressati, ansiosi o tristi, è importante trovare altri modi per far fronte a emozioni diverse dal cibo. L’esercizio fisico può aiutare a distrarci dalle voglie e ci aiuta a distogliere la mente da qualsiasi cosa ci faccia sentire a disagio o triste.

Non dobbiamo allenarci molto a lungo, anche 15-20 minuti di qualcosa che aumenta la frequenza cardiaca possono aiutare ad aumentare il flusso sanguigno e l’ossigeno, dandoci benefici per il benessere che aumentano l’energia e l’umore.

Non fare affidamento sul cibo per destabilizzare e far fronte alle emozioni

Il cibo emotivo è comune, secondo Curtis, perché molte persone adottano cattive abitudini alimentari quando altre aree della loro vita (come il lavoro, l’amore o la spiritualità) non sono abbastanza soddisfacenti per i loro bisogni.

“Lo zucchero è spesso il perfetto alimento di conforto perché colpisce immediatamente le nostre papille gustative e i centri del piacere nel nostro cervello, ma l’effetto è di breve durata, facendoci raggiungere sempre di più per continuare a provare quella soddisfazione”, spiega Curtis.

L’esperto suggerisce di trovare modi, anche se piccoli, di fare più cose che ci facciano sentire bene. Prenderci del tempo per rilassarci di più, entrare in contatto con amici o persone care, prendere un hobby o perseguire un progetto di passione.

“È semplice, davvero, facciamo di più di ciò che ci fa stare bene e ci sarà molto meno spazio per le cose che non ci fanno stare bene, dai cibi e bevande carichi di zucchero alle relazioni tossiche. Rapporti rammendati, che conducono con gentilezza o rimuovere le persone tossiche nella tua vita ci aiuterà a creare uno spazio in cui siamo circondato da persone che si prendono cura di noi “, afferma Curtis.

Soddisfare le voglie con cibi integrali naturalmente dolci

Per fortuna, ci sono molti alimenti che hanno un sapore dolce in modo naturale e forniscono una tonnellata di nutrizione rispetto al cibo con zucchero aggiunto e trasformato. Quando riduciamo lo zucchero, non dobbiamo avere paura di aggiungere cibi più naturali come frutta o patate dolci. In questo modo non ci sentiremo privati poiché avremmo ancora cibi più dolci nella dieta.

Potremmo ancora perdere le caramelle, i dolci o altre prelibatezze, ma col tempo scopriremo che ci piacciono di più i cibi naturalmente dolci. Le papille gustative possono cambiare nel tempo a seconda di ciò che mangi regolarmente.