Nonostante la gamma di iPhone 12 debba ancora arrivare sul mercato, in molti già parlano dei modelli del prossimo anno. Sono sempre di più le informazioni che trapelano online riguardo l’intera gamma. Sembra che Cupertino sia già al lavoro su di essa. Nelle scorse ore, è comparso il primo mockup di uno dei modelli. Cosa ha in mente Apple? Scopriamolo insieme.

Ebbene sì, pare proprio che la casa della mela morsicata, Apple, si voglia portare avanti con il lavoro. Anche se gli iPhone 12 non sono ancora arrivati sul mercato, questa sta già testando diversi prototipi di iPhone 13. Nelle scorse ore, apparso online il mockup di un modello con display da 5.5 pollici. Ecco come è.

Apple: iPhone 13 con porta USB-C e senza tacca

Sappiamo bene che gli iPhone 12 avranno un design squadrato simile a quello di iPhone 5. I modelli del prossimo anno, stando al mockup, continueranno a mantenere questa caratteristica. Questo, infatti, mostra un dispositivo simile a quello che dovrebbe essere iPhone 12. A cambiare è lo spessore (più sottile) e il diverso display. Il notch potrebbe scomparire definitivamente. Ebbene sì, pare che il prossimo anno Apple porterà in campo una tecnologia in grado di integrare i sensori del Face ID sotto il display. Per quanto riguarda le porte, il mockup smentisce l’assenza di porte, tuttavia, troviamo una sostanziale novità. Il melafonino, infatti, viene mostrato con una porta USB-C.

Trattandosi di un semplice mockup, le caratteristiche definitive potrebbero variare da un momento all’altro. Apple ha ancora molto tempo per i ripensamenti sul device. Ricordiamo che, salvo cambiamenti, i modelli di iPhone 13 del 2021 saranno 4. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.