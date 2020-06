Qualche settimana fa vi abbiamo parlato dell’inizio del rollout, da parte di Google, della funzione Dark Mode di Gmail sui dispositivi iOS. A distanza di giorni, la feature è stata finalmente resa disponibile per tutti grazie al rilascio di una nuova versione. Andiamo a scoprire tutti i dettagli a riguardo.

Sono settimane che alcuni utenti di Gmail attendono l’arrivo della modalità scura sui propri dispositivi iOS. Google ci lavora sopra da molto tempo. La feature è stata resa disponibile, in via esclusiva, mesi fa ad un numero ristretto di utenti. Ciò al semplice scopo di effettuare diversi test. Il rollout ufficiale a tutti della Dark Mode è stato avviato circa 3 settimane fa e si è completato solo poche ore fa. Ecco come attivare la modalità scura.

Gmail: finalmente la Dark Mode è disponibile per tutti

Nelle scorse ore, a sorpresa, Google ha rilasciato una nuova versione dell’app Gmail per iOS, la 6.0.200519. Nelle note dell’aggiornamento si legge che questa porta in campo, finalmente, la Dark Mode per tutti gli utenti. Non vi resta altro, quindi, che scaricare l’update e provare finalmente il nuovo tema. Questo, può essere attivato manualmente all’interno delle impostazioni dell’applicazione o, in alternativa, si può anche impostarlo in sincronia con il sistema operativo iOS 13. Ovviamente, per poter usufruire della feature, il vostro dispositivo dovrà aver installato iOS 13.

Nel caso in cui abbiate scelto la sincronizzazione della feature con il sistema operativo, la modalità scura/chiara dell’app cambierà di pari passo a quella del sistema. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.