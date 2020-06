Google non ama particolarmente la concorrenza e alle volte può diventare leggermente irritabile. L’ultimo capitolo del suo avvincente battibecco con Microsoft ne è un esempio. Nell’ultimo periodo infatti l’uscita della nuova versione di Microsoft Edge ha messo in ombra il celebre Chrome riscaldando un po’ gli animi. Il fatto che Microsoft avesse realizzato un browser funzionante ha seccato non poco il colosso informatico.

Microsoft d’altro canto ha incrementato la dose stuzzicando Google affermando che le app del suo browser vanno a rovinare il funzionamento di Edge. Accorgendosi tuttavia che Edge non possedesse molte estensioni web, la casa di Redmond è corsa ai ripari raccomandando le app del Chrome Web Store.

Una guerra a colpi di browser tra Google e Microsoft

Ora arriva una nuova conferma della guerra tra i due colossi. Alcuni utenti accedendo ai propri account Gmail da un nuovo dispositivo tramite il browser Edge hanno ricevuto uno strano messaggio di posta elettronica. Il messaggio infatti andava ad enfatizzare il browser Chrome di Google. “Ottieni il massimo da Windows 10 con il browser Chrome. Chrome è un browser veloce, semplice e sicuro, creato per il web moderno.” Così riferisce la mail.

Questo significa che Edge è un browser lento, complicato e non sicuro? Se è vero che Google si sta facendo un po’ di pubblicità come mai non è accaduto anche con altri browser come Firefox? Insomma per molti utenti la competitività tra Google e Microsoft è evidente. Edge non viene menzionato specificatamente nel messaggio, tuttavia il fatto che sia stato inviato solo agli utenti Edge, un pizzico di rivalità è palese.

Che Google stia elogiando il suo Chrome per paura che Edge possa surclassarlo? Questo non lo sappiamo, ma quello che possiamo dire è che la guerra a colpi di browser è appena cominciata.