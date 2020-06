Esperti di salute e dietisti hanno lodato a lungo il valore nutrizionale delle noci. E oggi siamo qui per cantare le lodi di uno in particolare, il morso di verde che vi tiene magri: i pistacchi. Mentre altre noci hanno proprietà nutritive che le rendono degne di essere aggiunte alla tua rotazione, forse nessuno lo fa per il pistacchio.

Per scoprire cosa li rende uno spuntino ideale, abbiamo fatto il check-in con un paio di professionisti. Nigel Mitchell è nutrizionista per la EF Education First Pro Cycling squadrae e un ambasciatore per i coltivatori americani di pistacchi. Mike Roussell è autore, consulente nutrizionale e membro del team di esperti nutrizionali dell’American Pistachio Growers. Ecco sei motivi per cui ci suggeriscono di iniziare a fare uno spuntino con i pistacchi.

1. Il cuore ci ringrazierà

Una porzione da 1 oncia di pistacchi è composta da circa 160 calorie e 13 grammi di grassi. Gran parte di quel grasso è insaturo, il tipo buono, che ha dimostrato di aiutare a migliorare la salute del cuore. “I pistacchi hanno costantemente dimostrato di ridurre i fattori di rischio per le malattie cardiache. Le malattie cardiache sono il killer numero uno degli uomini. È pensato per essere “, dice Roussell.

I pistacchi contengono una miscela unica di grassi, fibre e antiossidanti salutari per il cuore che aiutano ad aumentare il colesterolo buono, ridurre il totale e prevenire l’ossidazione del colesterolo cattivo, il primo passo della formazione di placche nelle nostre arterie. Inoltre, sono anche una buona fonte di potassio, l’elettrolita che aiuta a supportare la funzione muscolare.

Una porzione di due once di pistacchi ha più potassio di una grande banana. Una porzione contiene tre grammi di fibre, un nutriente chiave per mantenere livelli di pressione sanguigna, colesterolo e glicemia sani.

2. Tutto il corpo ne trarrà beneficio

Ciò di cui Mitchell sta parlando è una combinazione di grassi, fibre e proteine ​​che rendono i pistacchi uno spuntino benefico per un’enorme fascia dei sistemi e dei processi del corpo.

Ad esempio, i pistacchi contengono anche alti livelli di luteina e zeaxantina, antiossidanti che mantengono sani gli occhi. Di particolare nota per gli uomini, una porzione di pistacchi contiene il 20 percento del fabbisogno giornaliero di selenio, un minerale che può aiutare a migliorare il conteggio e la motilità degli spermatozoi.

Roussell rileva altre ricerche che suggeriscono che l’aggiunta di pistacchi a un pasto si traduce in un migliore controllo della glicemia o che uno spuntino sui pistacchi al lavoro porta ad un migliore controllo e concentrazione della fame.

3. Il guscio dei pistacchi promuove la consapevolezza

Se siete dei tradizionalisti e vi piacciono i pistacchi in guscio, il semplice atto di doverli aprire può allentare eccedenti vari. Oltre a dover perdere del tempo per doverli mangiare, può risultare anche divertente dover scoperchiare il pistacchio.

Se preferite evitare il lavoro manuale basta non prendere troppi pistacchi tutti insieme. Versatene solo una manciata, una porzione misurata, in un ciotola o una tazza per non esagerare.

4. Un gusto imbattibile

Il pistacchio è tra gli snack più popolari in assoluto ed è anche uno tra i più gustosi. Carichi di calorie, zuccheri aggiunti e sodio, il pistacchio ha un sapore distinto imbattibile. Hanno un meraviglioso sapore burroso e allo stesso tempo ha quella croccantezza che ci si aspetta da un buono spuntino.

5. Aiuta ad essere più efficienti

Poiché i pistacchi sono ricchi di grassi e proteine, la loro energia viene rilasciata lentamente nel corpo. Ciò li rende ideali per esercizi a bassa intensità come camminare o fare escursioni. Mitchell consiglia di preparare torte di riso con pistacchi per un’energia a rilascio rapido e lento.

“I pistacchi sono le uniche proteine ​​vegetali complete”, sottolinea Roussell. “Contengono antiossidanti ed elettroliti per supportare il recupero e non richiedono preparazione o refrigerazione. Questo è ottimo per le attività in movimento.” Infine, grazie all’alto contenuto proteico di pistacchi, fanno anche un buon spuntino post-allenamento se abbinato ad altri alimenti ad alto contenuto proteico come le uova.

6. Infiniti modi per usare i pistacchi

Ci sono molti snack là fuori, ma pochi sono così versatili. Certo, una manciata di pistacchi è di gran gusto e semplice, ma il fatto che non bisogna mai mangiarli nello stesso modo due volte è ciò che vi farà tornare al vostro nuovo spuntino preferito.

Ad esempio, Mitchell usa i pistacchi nel suo pesto fatto in casa e gli piace mescolarli con bacche di goji per la sua farina d’avena o yogurt. Potete usarli per i migliori piatti di pesce per un po ‘di colore e croccantezza; e il gelato al pistacchio rimane popolare come non lo è mai stato.

E, naturalmente, potete semplicemente estrarli dal guscio. Roussell nota che ci sono più noci in una porzione di pistacchi che in qualsiasi altra noce. Quindi puoi letteralmente mangiarne di più.

I modi per godersi questa piccola centrale elettrica verde sono infiniti. Prendete una manciata di pistacchi e preparatevi a migliorare il profilo nutrizionale, consistenza e sapore di qualsiasi spuntino o pasto.