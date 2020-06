Il primo vaccino Covid-19 probabilmente non sarà abbastanza efficace per porre fine alla pandemia globale, affermano i ricercatori. Invece, possiamo vivere con il virus per anni prima che ne emerga uno vincente.

A luglio, secondo i funzionari della sanità statunitensi, inizierà il primo studio su larga scala dei due candidati al vaccino contro il coronavirus, e sembrano sempre più fiduciosi che un tipo di vaccino sarà pronto per essere distribuito ampiamente entro dicembre.

Coronavirus, sarà veramente pronto un vaccino entro l’anno?

“Sono cautamente ottimista sul fatto che con i molteplici candidati che abbiamo con diverse piattaforme avremo un vaccino”, ha dichiarato Anthony Fauci, durante un briefing tenuto dal Journal of l’American Medical Association.

Ha predetto che quasi 100 milioni di dosi di vaccino efficace sarebbero disponibili entro novembre o dicembre e forse 200 milioni di dosi all’inizio del 2021. in gran parte grazie agli investimenti dei contribuenti e l’utilizzo di fabbriche che saranno costruite per produrre l’enorme quantità di vaccini.

I vaccini imitano essenzialmente un’infezione che allena il sistema immunitario a produrre rapidamente anticorpi per respingere un vero attacco. La più grande speranza per un vaccino è arrivata dopo che uno studio ha mostrato che quasi tutti coloro che si riprendono dal Covid-19 producono anticorpi contro il virus. Ciò significa che il virus può essere combattuto con la vaccinazione.

Ma cosa rende un vaccino di successo? I primi a emergere tra i 10 candidati attualmente in fase di test probabilmente assomigliano al vaccino antinfluenzale stagionale. Questi vaccini devono essere somministrati anno dopo anno e talvolta sono solo circa il 30% efficaci nel bloccare un’infezione. Questo è in netto contrasto con altri vaccini, come quello per il morbillo, in cui due colpi conferiscono immunità per tutta la vita.

Quattro tipi di vaccini, alcuni promossi altri promettenti

Insieme ai 10 vaccini SARS-CoV-2 ora in sperimentazione, oltre 120 sono allo studio in provette e animali da laboratorio, secondo l’Organizzazione mondiale della sanità. Ognuno ha l’obiettivo di produrre abbastanza anticorpi “neutralizzanti” adeguati per prevenire future infezioni. Le prove prendono due gruppi di volontari dello studio, scelti casualmente per ottenere un vero vaccino o un placebo, e quindi misurare le differenze nel numero di persone infettate o che presentano sintomi gravi.

In linea di massima, i candidati lavorano con quattro metodi, solo due dei quali hanno dimostrato di funzionare a lungo nei vaccini precedenti. Il primo è quello di dare alle persone una forma indebolita o uccisa di un vero virus, usato nei vaccini contro la polio, la varicella e l’influenza. Il secondo modo provato è quello di iniettare solo un piccolo frammento del Covid-19 per innescare la prontezza immunitaria, come il vaccino HPV o i più recenti vaccini antinfluenzali.

Un terzo approccio all’avanguardia è lo studio di AstraZeneca e dell’Università di Oxford, il cui il vaccino dovrebbe entrare in una grande sperimentazione umana a luglio. Funziona prendendo un virus di scimpanzé e rivestendolo con le piccole punte che coprono la superficie di SARS-CoV-2. Il virus dello scimpanzé provoca un’infezione innocua nell’uomo, ma le proteine ​​del picco innescano il sistema immunitario per riconoscere i segni di una futura invasione di SARS-CoV-2.

La US Biomedical Advanced Research and Development Authority ha fornito oltre 1 miliardo di dollari per lo sviluppo del vaccino. AstraZeneca ha annunciato un piano per testare il candidato in oltre 10.000 persone nel Regno Unito. Nei primi dati, il vaccino ha deluso gli osservatori, che hanno notato che non ha prevenuto le infezioni nelle scimmie, ma ha semplicemente ridotto i loro sintomi.

Iniettare piccole quantità di vaccino contro la vera infezione

Il quarto approccio è un vaccino genetico, in cui solo i geni necessari alle cellule per produrre il picco del coronavirus vengono iniettati in una persona. Quelle proteine ​​spuntate, prodotte rispettosamente dalle cellule in risposta ai geni, allarmano il sistema immunitario e dovrebbero produrre immunità.

Un vaccino genetico che è emerso come uno dei preferiti è stato sviluppato da una società chiamata Moderna. Si prevede che inizieranno i test su larga scala entro luglio con l’Operazione Warp Speed; la società ha sgomentato gli scienziati rilasciando comunicati stampa con dati limitati alimentando l’hype sul suo candidato vaccino.

L’unico vaccino che ha pubblicato risultati positivi, anche se solo nelle scimmie e in altri animali da laboratorio, proviene dalla società biotech cinese Sinovac, che si basava sul vecchio metodo di iniettare una piccola quantità di virus morti per innescare il sistema immunitario contro una vera infezione.

Senza i dati completi che misurano gli effetti dei vaccini nelle persone, tuttavia, gli esperti tendono ad essere scettici sulla loro capacità di prevenire un’infezione. Preferiscono che i candidati siano almeno il 70% efficaci nella prevenzione delle infezioni. Tuttavia, anche se il vaccino riduce solo la gravità di una malattia mortale, sarebbe fantastico, perché ci impedisce di morire.

Il vaccino è in balia della diffusione del Covid-19

I due candidati dell’Operazione Warp Speed ​​inizieranno le prove umane su 30.000 persone nella prima settimana di luglio. In questi studi, che si svolgono in gran parte negli Stati Uniti, alcuni volontari riceveranno casualmente un’inoculazione e altri riceveranno un placebo. Questi studi sono in balia delle dimensioni dell’epidemia perché sono necessarie abbastanza persone nel gruppo per essere infettati per sapere che il vaccino sta funzionando.

Se i luoghi di prova non hanno un alto tasso di infezioni, potrebbero essere necessari mesi e mesi e mesi per ottenere una risposta, ha detto Fauci. D’altra parte, se i processi si svolgono in mezzo a una forte ondata di casi, potremmo ottenere la tua risposta abbastanza rapidamente.

Con le infezioni che continuano ma che non si propagano a livello nazionale, c’è una vera preoccupazione che gli studi clinici possano protrarsi per mesi. Se ciò accade, in genere le prove devono aggiungere più partecipanti, causando ritardi. Uno studio del vaccino contro il rotavirus del 2006 su 40.000 bambini è cresciuto fino a oltre 70.000 per questo motivo, si è protratto per oltre tre anni poiché è difficile studiare qualcosa che non accade.

Anche quando i ricercatori avranno una risposta, dovremmo essere sorpresi sull’efficacia nell’arresto delle infezioni. Ciò è dovuto al breve tempo di incubazione che le malattie respiratorie, come l’influenza, forniscono. Ci vogliono dai quattro ai cinque giorni per le persone esposte al Covid-19 per iniziare a sviluppare sintomi. Al contrario, il morbillo ha un tempo di incubazione da 10 a 12 giorni, una parte di ciò che rende il vaccino contro il morbillo efficace del 97% per tutta la vita dopo solo due dosi.

Fauci teme anche che le persone abbiano bisogno di richiami del vaccino contro il coronavirus piuttosto frequenti, osservando che gli anticorpi del sistema immunitario tendono a calare dopo un’infezione. Tuttavia ciò deve ancora essere studiato, dato che SARS-CoV-2 è noto agli scienziati da sei mesi.

Covid-19, aspettative contro realtà

L’aspettativa è che gli operatori sanitari, le persone anziane nelle case di cura maggiormente a rischio di infezione siano in prima fila per i vaccini. Il modo in cui i vaccini contro il Covid-19 si diffonderanno potrebbe assomigliare alla storia del vaccino contro la poliomielite.

La March of Dimes pagò cinque aziende per produrre in serie il primo vaccino contro la poliomielite prima ancora che si dimostrasse efficace nell’aprile 1955. Il vaccino contro la polio del 1955 fu giudicato efficace dall’80% al 90%, mentre oggi tre dosi sono efficaci dal 99% al 100%.

In genere i vaccini vengono sottoposti a un processo di revisione di 10 mesi dalla FDA, o uno più breve di 6 mesi per le revisioni “accelerate”. Tuttavia, poiché il vaccino è urgentemente necessario, potrebbe essere espulso ancora più rapidamente. La FDA ha già esaminato attentamente le autorizzazioni di emergenza per farmaci sperimentali di beneficio incerto e un test diagnostico CDC che non ha funzionato per la maggior parte degli stati.

Un’ultima preoccupazione per il vaccino è che l’amministrazione Trump potrebbe lanciare un vaccino che non sperimentato. Il risultato potrebbe essere un disastro permanente per la fiducia dell’opinione pubblica nei confronti dei vaccini.