Demenza, pensare sempre in negativo danneggia la salute mentale

Sei un pessimista per natura, un tipo di persona da “bicchiere mezzo vuoto”? Non va bene per il tuo cervello. Un nuovo studio ha scoperto che il pensiero negativo ripetitivo nella vita successiva era collegato al declino cognitivo e ai maggiori depositi di due proteine ​​dannose responsabili della demenza, come la malattia di Alzheimer.

“Proponiamo che il pensiero negativo ripetitivo possa essere un nuovo fattore di rischio per la demenza”, ha dichiarato l’autore principale Dr. Natalie Marchant, psichiatra e ricercatrice senior presso il dipartimento di salute mentale dell’University College di Londra.

I comportamenti di pensiero negativo come la riflessione sul passato e la preoccupazione per il futuro sono stati misurati in oltre 350 persone di età superiore ai 55 anni in un periodo di due anni. Circa un terzo dei partecipanti ha anche subito una scansione cerebrale PET (tomografia ad emissione di positroni) per misurare i depositi di tau e beta amiloide, due proteine ​​che causano il morbo di Alzheimer, il tipo più comune di demenza.

La demenza ed il pensare in negativo

Le scansioni hanno mostrato che le persone che hanno trascorso più tempo a pensare negativamente avevano più accumulo di tau e beta amiloide, memoria peggiore e maggiore declino cognitivo in un periodo di quattro anni rispetto alle persone che non erano pessimiste.

Lo studio ha anche testato i livelli di ansia e depressione e ha trovato un maggiore declino cognitivo nelle persone depresse e ansiose, che echeggia la ricerca precedente.

Ma i depositi di tau e amiloide non sono aumentati nelle persone già depresse e ansiose, portando i ricercatori a sospettare che il pensiero negativo ripetuto possa essere il motivo principale per cui la depressione e l’ansia contribuiscono alla malattia di Alzheimer.

“Accanto ad altri studi, che collegano la depressione e l’ansia con il rischio di demenza, prevediamo che i modelli di pensiero negativo cronico per un lungo periodo di tempo potrebbero aumentare il rischio di demenza”, ha detto Marchant.

“Questo è il primo studio che mostra una relazione biologica tra il pensiero negativo ripetitivo e la patologia dell’Alzheimer e offre ai medici un modo più preciso per valutare il rischio e offrire interventi più personalizzati”, ha detto il neurologo Dr. Richard Isaacson, fondatore della Clinica di prevenzione dell’Alzheimer al NYork-Presbyterian e al Weill Cornell Medical Center.