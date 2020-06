Huawei ha recentemente presentato il nuovo P Smart S. L’ultimo arrivato dell’amata serie P Smart, si pone come il compagno ideale per i più giovani. Dotato di un Dewdrop Display AMOLED da 6,3’, un sistema di fotocamere da 48MP, una batteria da 4000mAh e potenziato dal Kirin 710F, il P Smart S è ideale per le attività di tutti i giorni.

Huawei P Smart S monta il sistema Android EMUI 10.1 che regala un’esperienza d’uso fluida, intuitiva e intelligente, arricchita da funzioni utili e divertenti. In base all’utilizzo del device, lo smartphone imparerà a capire l’utilizzo quotidiano e supporterà gli utenti per una maggiore efficienza nelle attività quotidiane.

Huawei P Smart S utilizza i Huawei Mobile Services e include Huawei AppGallery, lo store di applicazioni proprietario dell’azienda. All’interno è possibile scaricare giochi, utilità, app di messaggistica e quant’altro.

Scatti da social media

Il sistema di tripla fotocamera posteriore è composto da un obiettivo principale da 48 MP, un obiettivo grandangolare da 8 MP e un obiettivo con profondità 2 MP. Il P Smart S è perfetto per i giovani amanti della fotografia che amano postare lo scatto perfetto sui propri social. L’intelligenza artificiale è in grado inoltre di riconoscere 22 scenari, ottimizzare il livello di luminosità, saturazione ed esposizione del bianco e non solo.

L’AIS Super Night Mode combina fino a 16 diversi scatti di esposizione in uno solo per scatti notturni perfetti, eliminando gli effetti mosso o sfocato. Grazie all’High ISO Sensitivity, il dispositivo è inoltre in grado di vedere particolari che sfuggono ad altre fotocamere. In modalità Ritratto, è possibile scegliere di sfumare lo sfondo per far risaltare il soggetto scegliendo tra diversi effetti.

Per tutti gli amanti dei selfie, infine, la fotocamera anteriore da 16MP è in grado di ottimizzare lo scatto riconoscendo e esaltando il soggetto delle foto anche controluce o di notte.

L’hardware di Huawei P Smart S

Un accesso immediato al proprio dispositivo è ciò che tanti chiedono, specialmente i più giovani, che sono sempre connessi. Huawei P Smart S si sblocca velocemente grazie al riconoscimento immediato dell’impronta digitale e all’immediato Face Unlock.

Il device è dotato di uno schermo dal design Curved 3D e Dewdrop Display AMOLED da 6,3″ con un rapporto body ratio dell’90,17%. Gli amanti del gaming mobile potranno contare sulle performance regalate dal GPU Turbo 3.0 che funziona a 60 fps, e riduce il consumo di potenza del 10%.

Dotato di una batteria da 4000 mAh, Smart S ha un sistema intelligente di monitoraggio del consumo, che consente di ottimizzarne l’uso per prestazioni complessive di lunga durata. Per quanto riguarda la memoria troviamo invece 4GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione.

Colorazioni e prezzo del nuovo smartphone Huawei

Huawei P Smart S e’ disponibile ad un prezzo consigliato di 249,90€. Il modello è disponibile in tre colorazioni: Midnight Black, Breathing Crystal, Emerald Green.

Tutti gli acquirenti riceveranno 1 mese di abbonamento gratuito a Huawei Music, la nuova piattaforma di Huawei che conta oltre 50 milioni di brani e 1,2 milioni di album da ascoltare in streaming e senza pubblicità. Inoltre, riceveranno 15GB extra da utilizzare su Huawei Cloud, per poter archiviare i propri documenti e le proprie foto preferite.