Nelle ultime settimane, Apple si è data parecchio da fare con il rilascio di aggiornamenti software per i suoi dispositivi. Nonostante questi abbiano introdotto funzioni molto importanti, hanno anche portato in campo dei fastidiosi bug. Dopo avervi parlato dei problemi causati ad alcuni iPad Pro, oggi, parliamo di una problematica che affligge molti iPhone 11 e 11 Pro. Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

Ebbene sì, sembra proprio che Apple ci sia ricascata. Negli ultimi giorni, centinaia di utenti si sono lamentati sul web per un fastidioso problema con i loro iPhone 11, lo schermo assume una colorazione verde subito dopo averlo sbloccato. A quanto pare, il problema risiederebbe negli ultimi aggiornamenti iOS. Un nuovo update correttivo è in arrivo?

iPhone 11: il fastidioso bug dello schermo verde

Stando alle dichiarazioni, online, il bug affligge un elevato numero di iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max. Il display di tali dispositivi assume una strana colorazione verde dopo lo sblocco. Il problema dura per alcuni secondi per poi scomparire e riapparire ciclicamente. Tutti coloro che riscontrano il bug hanno installato iOS 13.5 o successivo. Ciò fa pensare che si tratti di un errore all’interno degli ultimi update della mela morsicata.

Un problema di questo tipo, anche se non risulta essere grave, può dare molto fastidio durante l’utilizzo quotidiano del dispositivo. E’ necessario che il colosso di Cupertino intervenga al più presto per risolverlo. Al momento, l’azienda non ha dichiarato nulla a riguardo. E’ probabile, tuttavia, che questa rilasci un update a breve per mettere fine alle lamentele. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.