Negli ultimi giorni non si sta facendo altro che parlare di Sky e di un suo possibile debutto sul mercato delle reti fisse italiane. Nonostante la società operi in Italia da oramai moltissimi anni, non ha mai deciso di portare un servizio del genere nel paese. Sembra, però, che il momento sia quasi arrivato. Diversi indizi fanno pensare ad un debutto imminente.

Sky risulta essere famosa in Italia per i suoi pacchetti di Pay TV. Presto, però, potrebbe essere nota anche per un altro interessante servizio. Stando a quanto emerso in questi giorni, la società è pronta per entrare nel mondo della telefonia fissa italiana. Quali saranno le sue proposte?

Sky: offerte di rete fissa arriveranno a breve

Come abbiamo già detto ad inizio articolo, se ne parla già da qualche giorno, nelle scorse ore, però, la società sembra aver dato un’ulteriore conferma. E’ apparso sul sito ufficiale, infatti, un teaser che allude all’arrivo di una grossa novità riguardante la connettività Wi-Fi in casa. Oramai, i dubbi a riguardo sono davvero pochi. Al momento non si hanno informazioni in merito ai possibili piani che questa offrirà. Ciò che è certo è che ci saranno grosse offerte per chi intende associare alla rete fissa, la famosa Pay TV.

Già da ora è possibile compilare un form sul sito ufficiale per avere informazioni dettagliate non appena il servizio verrà svelato. Si suppone che il lancio ufficiale avverrà nei prossimi giorni. Vi terremo aggiornati non appena si saprà qualcosa in più a riguardo.