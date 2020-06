Spazio, strane esplosioni radio sono tornate seguendo uno schema

In quello che sembra l’inizio del film Contact, i ricercatori riportano che misteriose esplosioni radio veloci (FRB) dallo spazio sono state rilevate ancora una volta e che stanno seguendo uno schema. La causa di questi segnali è sconosciuta: in effetti, sono stati scoperti solo poco più di un decennio fa e gli schemi ripetitivi non sono stati rilevati fino al 2016.

Il nuovo studio coinvolge esplosioni radio veloci, che sono essenzialmente impulsi che possono durare solo una frazione di millisecondo. Il processo ad alta energia che produce questi FRB rimane sconosciuto; il primo scoppio fu scoperto solo nel 2007 e il rilevamento di schemi ripetitivi di FRB non fu identificato fino a quasi un decennio più tardi.

Lo spazio e le FRB

Molti FRB sono stati rilevati negli anni successivi alla scoperta, molti che sembravano segnali casuali e imprevedibili. All’inizio di quest’anno, tuttavia, si è concluso che un rapido scoppio della radio si è verificato in uno schema.Un nuovo studio ha annunciato la scoperta di un secondo FRB che si ripete e che anch’esso sta seguendo uno schema. A differenza della prima scoperta, tuttavia, che comporta uno schema di scoppio di circa ogni 16 giorni, lo schema FRB appena scoperto comporta un nuovo ciclo di scoppio ogni 157 giorni, rendendo molto più difficile identificare lo schema da scoppi apparentemente casuali.

La fonte di questi lampi radio veloci è probabilmente in orbita attorno a qualche altro corpo celeste in base al modello ripetuto, ma poco altro su questi FRB è noto in questo momento. Il rilevamento di un nuovo schema di scoppio aiuterà a svelare il mistero di questi segnali e da dove provengono,qualcosa che probabilmente non sarà entusiasmante come la tecnologia aliena, ma possiamo sempre sperare dia indicazioni utili sull’universo al di fuori del nostro pianeta, come appunto alcuni segnali di vita extraterrestre.