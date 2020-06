Un nuovo studio del Queensland Museum, in Australia, mostra che alcune anguille cercano di sfuggire alla morte in un modo che potrebbe benissimo ricordare una scena di un film dell’orrore. Le anguille serpenti (Ophichthidae) vivono la maggior parte delle loro vite sepolte nella sabbia sul fondo dell’oceano. Ora, questo nuovo studio australiano mostra che, se mangiati vivi dai predatori, le anguille hanno un modo bizzarro per cercare di scappare.

In questa situazione di disperazione, questi animali ricorrono alla punta della coda appuntita, che viene normalmente utilizzata per scavare e danneggiare lo stomaco del pesce. Tuttavia, questo non è abbastanza per salvarsi. Incapaci di perforare la gabbia toracica dura del loro predatore, queste anguille finiscono intrappolate e muoiono.

“Possono rimanere bloccate a lungo. A volte questo accade fino a quando il pesce viene catturato e i pescatori lo scoprono”, spiega Jeff Johnson, ittiologo del museo australiano e coautore dell’articolo pubblicato su Memoirs of the Queensland Museum.

Qualcosa nello stomaco

Sebbene questo movimento sia quasi sempre fatale per le anguille, i pesci che le hanno mangiate potrebbero non rendersi nemmeno conto che il loro stomaco riporta queste lesioni.

I ricercatori ritengono inoltre che si tratti di un comportamento ricorrente. Sette specie di queste anguille sono state trovate nelle cavità di un totale di 11 specie di pesci predatori provenienti da varie aree dell’Australia. “È certamente un processo bizzarro, ma sembra accadere molto più regolarmente di quanto avremmo potuto pensare“, afferma Johnson.