Apple risulta essere un’azienda molta attenta ai dettagli dei suoi prodotti. Per quanto riguarda il campo degli accessori, questa risulta essere più che maniacale. Non passa una stagione, ad esempio, che il colosso non rilasci una serie di nuove varianti a tema dei suoi più iconici prodotti. Nelle scorse ore, sono state rilasciate le colorazioni estive per i cinturini di Apple Watch e per le cover di iPhone 11 e 11 Pro. Andiamo a scoprirle insieme.

Ebbene sì, nonostante l’emergenza Coronavirus abbia messo in seria difficoltà l’azienda, questa è riuscita comunque a proporre le sue iconiche colorazioni stagionali degli accessori. In questa stagione estiva i protagonisti sono, come abbiamo già detto, le cover per iPhone e i cinturini per Apple Watch. Ecco prezzi e disponibilità.

Apple: colori top per la stagione estiva

Le nuove varianti di cinturini per Apple Watch riguardano il solo modello sport in silicone da 40 e 44mm. Questo si veste in quattro splendidi colori estivi, blu lino, vitamina C, dolomiti e schiuma marina. Tutte e quattro le varianti sono disponibili fin da subito all’acquisto sullo store online ufficiale al costo di 49 euro. La consegna è prevista per i prossimi giorni.

Per quanto riguarda, invece, le cover per iPhone 11 e 11 Pro, gli unici modelli a guadagnare le nuove colorazioni sono quelli in silicone. Le varianti, qui, sono blu lino, vitamina C e schiuma marina. Tutte e tre le varianti sono disponibili fin da subito all’acquisto sullo store online ufficiale al costo di 45 euro. Anche in questo caso, la spedizione è prevista nei prossimi giorni. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.