La Carta d’Identità Elettronica dopo essere uscita su dispositivi Android è ora disponibile anche su iOS. La notizia è stata annunciata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano. Da oggi è quindi possibile accedere ai servizi online della carta anche da smartphone con sistema operativo iOS.

Per accedere alla nostra Carta d’Identità Elettronica tramite smartphone è necessaria innanzitutto l’app CieID. Scaricata l’applicazione avremo bisogno del PIN a 8 cifre e ovviamente di una Carta d’Identità di ultima generazione. L’app funziona su tutti i dispositivi dotati di interfaccia NFC e si potrà accedere attraverso la propria carta elettronica.

Come attivare la carta d’identità elettronica su CieID?

L’autenticazione può essere effettuata attraverso il tasto “Entra con CIE”. Premendo il tasto si verrà rimandati sull’app CIeID che richiederà la seconda parte del PIN e l’accostamento della carta al dispositivo mobile. L’applicazione si pone come un’alternativa digitale per accedere ai servizi della PA, un po’ come succede già con PosteID o SPID. L’unico requisito fondamentale è possedere uno smartphone con modulo NFC per riconoscere la carta elettronica.

Su dispositivi Android è possibile usare l’app su smartphone con NFC e sistema Android 6.0 o superiore. Su iOS sono compatibili tutti gli iPhone dal 7 in su. In ogni caso è necessario aver installato la versione iOS 13 per il corretto funzionamento del servizio CieID.