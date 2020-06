Google Maps ha rilasciato diverse nuove funzionalità per Android e iOS per mantenere i viaggiatori e pendolari aggiornati su come Covid-19 potrebbe avere un impatto il loro viaggio. Ciò include informazioni come le restrizioni di viaggio e quanto potrebbe essere affollato il trasporto pubblico.

Gli avvisi di transito delle agenzie locali verranno visualizzati in Maps per tenere informate le persone sui mandati del governo relativi ai trasporti pubblici. Gli avvisi sono ora disponibili negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in India, in Messico, in Francia, in Thailandia, in Spagna, nei Paesi Bassi, in Colombia, in Brasile, in Argentina, in Austria e in Belgio. Altri paesi verranno aggiunti presto.

Google Maps, ecco le nuove funzioni anti Covid-19

Google informerà inoltre gli utenti se il loro viaggio prevede un checkpoint Covid-19, ad esempio quando attraversano i confini internazionali. Questa funzione verrà lanciata negli Stati Uniti, Canada e Messico.

Gli avvisi compariranno anche quando gli utenti pianificano un viaggio in un centro di test Covid-19 o in una struttura medica. I dati dei governi locali, statali e federali verranno raccolti per questi avvisi per garantire che le persone siano a conoscenza delle linee guida.

Questa funzione sarà inizialmente disponibile per le strutture mediche negli Stati Uniti, nella Corea del Sud, nelle Filippine, in Indonesia e in Israele. Gli avvisi dei centri di test saranno disponibili anche negli Stati Uniti. Google sta lavorando per aggiungere altri Paesi.

Avvisa se c’è un assembramento o se un mezzo è troppo affollato

Inoltre, Google si basa su una funzionalità implementata lo scorso anno che prevede quanto sarà affollato un treno, una metropolitana o un autobus. Ora, quando visualizzano le indicazioni di transito, gli utenti possono scorrere verso il basso per trovare previsioni di affollamento e aggiungere le proprie osservazioni.

Gli utenti vedranno anche i dati su quando una stazione di transito è storicamente più o meno affollata, oppure possono scegliere di visualizzare i dati in tempo reale tirando su una stazione su Google Maps. Questa funzione verrà implementata nelle prossime settimane. Le informazioni sono ricavate da dati aggregati e anonimi degli utenti che scelgono la Cronologia delle posizioni di Google.

A febbraio, Google Maps ha aggiunto approfondimenti come quanto può essere caldo un percorso e se la sicurezza è in genere a bordo. La società ha ora implementato queste funzionalità a livello globale. Ha inoltre aggiunto ulteriori informazioni sull’accessibilità, inclusi dove sono presenti porte accessibili ai disabili, sedili e pulsanti di arresto.