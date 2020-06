Quarantena, cibo tradizionale e tanto sport durante il lockdown

Durante la quarantena di ben due mesi, sono numerose le attività svolte dalle persone in casa, specialmente per la cucina, fitness e lo yoga

La pandemia di Covid-19 ha sicuramente rivoluzionato le nostre vite, specialmente durante il periodo di quarantena, dove siamo stati costretti a stare in casa per due mesi, uscendo solo per motivi di stretta necessità. Le scuole e le università sono rimaste chiuse, così come molte aziende e industrie, attivando in molti casi il cosiddetto smart working, il lavoro agile.

Ma quali sono state la attività principali svolte dagli italiani durante il lockdown? Scopriamole insieme di seguito.

Cibo, forma fisica e yoga durante la quarantena

Secondo l’analisi condotta da Weborama, molti italiani durante il lockdown si sono divertiti a sperimentare nuovi piatti di cucina, seguendo lezioni e tutorial online. La ricerca di ricette ha infatti dominato il web, specialmente sui vari social network come Instagram, Facebook e Twitter. Molto utilizzate anche le varie applicazioni di videochiamata come Skype e Zoom per seguire videolezioni e corsi di cucina online.

Un altro aspetto emerso fortemente durante la quarantena è stata l’attenzione per l’attività fisica. Anche in questo caso molto ricercati su Youtube e sul web in generale video di esercizi di vario genere da svolgere in casa. Come dimostra inoltre anche l’azienda Idealo con un recente sondaggio, c’è stato un vero e proprio boom di acquisti nel settore fitness, con sbarra per trazioni, pesetti, elastici e molto altro.

Infine, un ultimo aspetto che si è notato molto durante il lockdown è stato l’aumento della pratica dello yoga. Gettonatissimi i corsi su Zoom e Skype della più tradizionale Vinyasa Yoga, di Yoga Nidra basata sulla meditazione e Yoga della Risata focalizzato per l’appunto sulla risata autoindotta per alleviare lo stress e l’ansia dovuta anche alla situazione del nuovo coronavirus venutasi a creare.