L’azienda della mela morsicata, Apple, si sta dando davvero da fare con il rilascio di software update per i suoi dispositivi. Nelle scorse ore, a sorpresa, questa ha deciso di lanciare la seconda beta di iOS 13.6 e iPadOS 13.6. Ebbene sì, dopo il lancio della prima beta di iOS 13.5.5, la casa ha deciso di cambiare il nome alla versione. Andiamo a scoprire le novità introdotte.

La nuova beta di iOS 13.6 e iPadOS 13.6 arriva a distanza di pochi giorni dal rilascio dell’ultima beta di iOS 13.5.5 e iPadOS 13.5.5. L’update, oltre a portare in campo importanti correzioni di bug, sembra introdurre anche piccole feature. Andiamo a scoprire tutto nei dettagli.

Apple: il nuovo iOS 13.6 introduce la sezione “sintomi”

Come accade sempre, l’azienda ha inizialmente deciso di lanciare la beta solo per gli sviluppatori. La versione pubblica, questa volta, non si è fatta attendere molto. Questa, infatti, è arrivata a distanza di poche ore. Come ci aspettavamo, le novità introdotte a livello di feature sono minori. Ad esempio, è stata introdotta una nuova sezione all’interno dell’app salute, “sintomi”. Le novità più importanti dell’update riguardano le correzioni di bug. Sia iOS 13.6 che iPadOS 13.6 dovrebbero rendere i sistemi decisamente più stabili. Sarà davvero così?

Al momento, la casa del colosso di Cupertino non ha ancora confermato nulla in merito al lancio ufficiale delle release per tutti gli utenti, tuttavia, ci aspettiamo che queste vengano rese disponibili entro i prossimi giorni. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.