Per ridurre il rischio di cancro, le verdure e i cereali integrali dovrebbero essere nel nostro menù. Secondo le linee guida aggiornate dalla American Cancer Society, la carne elaborata dovrebbe essere bandita. È meglio non bere alcolici, dice il team nelle sue linee guida aggiornate e le persone dovrebbero fare più esercizio fisico.

Una buona dieta ed esercizio fisico regolare sono importanti, perché possono aiutare le persone a mantenere un peso sano. Gli scienziati stanno vedendo più connessioni tra cancro e peso. Il rapporto più recente del World Cancer Research Fund elenca 12 tumori associati a sovrappeso o obesi, cinque tumori in più rispetto all’ultimo rapporto pubblicato dall’associazione dieci anni fa.

Cosa assumere cosa evitare se si vuole prevenire il cancro

Le diete che sembrano ridurre il rischio di cancro sono quelle in cui assumiamo le verdure di colore verde scuro, rosso e arancione. Anche fagioli e piselli dovrebbero ridurre il rischio di cancro. Si preferisce la frutta intera, piuttosto che in scatola o in forma di succo. I cereali integrali sono migliori della farina raffinata.

Gli alimenti da evitare o limitare includono carni lavorate o carni rosse, come la bistecca. Non dobbiamo bere bibite e succhi di zucchero con aggiunta ulteriore di zucchero. Cerchiamo di evitare tutti gli alimenti trasformati. È anche meglio non bere alcolici, dicono le linee guida, ma se beviamo, le donne devono farlo una volta al giorno, gli uomini due.

“Non esiste un solo alimento o gruppo alimentare adeguato per ottenere una riduzione significativa del rischio di cancro”, ha dichiarato Laura Makaroff, vicepresidente senior della American Cancer Society per la prevenzione e la diagnosi precoce. “Le prove scientifiche attuali e in evoluzione supportano il passaggio da un approccio incentrato sui nutrienti a un concetto più olistico di modelli dietetici.”

“Le persone mangiano cibi integrali, non nutrienti, e le prove continuano a suggerire che sono i modelli dietetici sani associati riduzione del rischio di cancro, in particolare del carcinoma del colon-retto e della mammella “, spiega l’esperta.

Le linee guida aggiornate aumentano la quantità di esercizio raccomandata necessaria per una settimana da 150 minuti di esercizio di intensità moderata a 300 minuti. Se siamo corridori, hanno aumentato anche la quantità di esercizio di cui abbiamo bisogno, da 75 minuti di attività fisica ad intensità vigorosa a passare tra 75 e 150 minuti. Più di 300 minuti di entrambi sono ottimali.

Passando dai nutrienti agli alimenti integrali

Lisa Drayer, una nutrizionista pluripremiata e autrice della CNN, ha affermato che questi aggiornamenti delle linee guida riflettono la scienza più recente. Queste linee guida aggiornate rafforzano ciò che la ricerca scientifica ha rivelato: che mangiare una dieta ricca di nutrienti, essere fisicamente attivo e limitare l’alcol è associato a un ridotto rischio complessivo di cancro, incluso un rischio minore di carcinoma mammario, prostatico e del colon-retto.

“È importante sottolineare che i vari contributi di una dieta sana ed equilibrata hanno dimostrato di essere più significativi nel ridurre il rischio di cancro rispetto a qualsiasi singola raccomandazione dietetica, qualcosa che i nutrizionisti affermano da anni”, ha detto Drayer.

Ad esempio , mangiare molta frutta e verdura può fornire una dose salutare di antiossidanti che potrebbero potenzialmente aiutare a prevenire danni ossidativi al DNA causati da carne rossa e carne trasformata, nonché fumo, inquinamento e radiazioni UV. Gli alimenti ricchi di fibre possono aiutare a proteggere dal cancro del colon-retto. Ciò significa che possiamo effettuare alcuni facili swap per aiutare la nostra salute.

Invece di pasta normale o riso bianco, possiamo provare riso integrale o pasta di lenticchie o ceci, suggerisce Drayer. Per quanto riguarda le raccomandazioni sull’esercizio fisico, dice, anche quello può essere divertente. “Essere attivi non deve significare impegnarsi in un allenamento ad alta intensità ogni giorno”, ha detto Drayer. “Parlare a piedi, fare un giro in bici con la famiglia, ballare o fare yoga conta tutto.”