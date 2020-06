Sembra che a breve gli utenti italiani avranno un altro operatore telefonico a disposizione, Spusu. Già molto famoso in Austria, questo dovrebbe vedere la luce nei prossimi giorni. Basando tutta la sua forza su un eccellente servizio clienti, offrirà agli utenti promozioni dal costo ridotto. Sarà questo il primo vero concorrente di Iliad? Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

Si parla del debutto del noto operatore telefonico austriaco da molto tempo. A quanto pare, questo sarebbe dovuto arrivare molto prima nel nostro paese. I problemi correlati al Covid-19, però, hanno causato un ritardo. Le ultime indiscrezioni trapelate online, vedono un debutto per il prossimo 15 giugno. Quali saranno le offerte che proporrà?

Spusu: tariffe low cost in stile Iliad?

Nonostante l’azienda non abbia ancora comunicato nulla di ufficiale in merito all’arrivo in Italia della sua rete, ci sono diversi indizi che sembrano confermare il tutto. E’ già disponibile, ad esempio, un numero relativo al servizio clienti italiano. Ma non è tutto, esiste già un’app sul Play Store per verificare le proprio tariffe e diverse pagine social italiane dell’operatore. Tutte queste recitano: “Spusu – La telefonia mobile dal cuore grande”. Ci sono pochi dubbi a riguardo, il lancio della rete sul territorio nazionale è imminente. Stando a quanto emerso, questo si appoggerà, come Iliad, alla linea WindTre.

Al momento, non sono note le possibili tariffe dell’operatore, tuttavia, ci aspettiamo che questo proporrà alternative low cost molto simili a quelle proposte da Iliad. Siamo sicuri che darà molto filo da torcere alle compagnie italiane. Vi terremo aggiornati non appena si saprà qualcosa di più a riguardo.