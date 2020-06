Basta con flaconcini e bottigliette di gel igienizzante. Meglio un braccialetto igenizzante. L’idea di due giovani palermitani, è stata di creare un bracciale-contenitore per portare sempre dietro il gel igienizzante.

A seguito del Covid-19, i due ideatori hanno deciso di dare il via a una nuova avventura con il lancio del marchio ‘WillWell‘, un gioco di parole che allude alla speranza comune che questo periodo si concluda presto e nel migliore dei modi.

WillWell, il braccialetto sportivo per portarsi dietro l’igienizzante o la crema solare

Il primo progetto di questo contenitore in evoluzione è proprio il braccialetto. Inoltre aggiungono: “Ha una forma ergonomica, in materiale anallergico, fatto in una lega di silicio e un agente vulcanizzatore commestibile, atossico e non infiammabile, quindi assolutamente sicuro, anche per i bambini”.

Il prodotto sarà disponibile dal 15 giugno 2020 con uno stock da ben 10000 pezzi. I due ragazzi brevetteranno il braccialetto igienizzante, una vera novità per il mercato. Inoltre il bracciale può essere lavato e all’interno può essere aggiunta anche la crema solare. “Mentre l’Organizzazione mondiale della sanità ancora dibatte sull’utilità delle mascherine, per gli epidemiologi è ben chiaro che sanificando regolarmente e adeguatamente le mani si abbatte il rischio di contrarre infezioni. Al momento non esiste sul mercato un bracciale di questo tipo, infatti lo brevetteremo”, hanno detto i due giovani.