Sono oramai anni che si parla del debutto di nuovi cinturini smart per Apple Watch. Nonostante l’azienda di Cupertino abbia presentato diversi brevetti, ancora nessuno di esso ha avuto un riscontro reale. Tuttavia, la casa continua a lavorare su progetti di questo tipo. Nelle scorse ore, registrato un nuovo brevetto riguardante cinturini capaci di generare feedback tattile.

Ebbene sì, sembra che il colosso della mela morsicata voglia dare una marcia in più ai suoi dispositivi. Il nuovo documento presentato mostra un’aggiunta davvero interessante. Parliamo, ovviamente, di un cinturino smart per Apple Watch che renderebbe l’esperienza utente decisamente più piacevole e interessante. Andiamo a scoprire cosa mostra l’ultimo brevetto dell’azienda.

Apple Watch: ecco come funzionano i cinturini con feedback tattile

L’ultimo brevetto della mela morsicata parla di una particolare tecnologia in grado di rendere i cinturini per Apple Watch smart senza l’introduzione di hardware aggiuntivo. L’idea della casa è di creare band in grado di generare feedback tattile in diverse occasioni. Tutto ciò, sarebbe possibile all’inchiostro piezoelettrico. Una feature del genere potrebbe essere sfruttata da Apple per diversi scopi.

Come al solito, trattandosi di un semplice brevetto, non sappiamo se quanto appena detto avrà un riscontro reale. Ciò che è certo è che una caratteristica di questo tipo farebbe gola a molti utenti. Semmai dovessero uscire sul mercato, questi cinturini smart avranno un costo decisamente superiore ai classici cinturini sport per Apple Watch. Vi terremo aggiornati non appena si avranno nuove informazioni a riguardo.