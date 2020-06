Garmin continua con le sue proposte sportive combinando stile e tecnologia per modelli di smartwatch esclusivi. Dopo gli orologi della serie MARQ dedicati al mondo della nautica, all’automobilismo, all’aeronautica e alle attività atletiche, presenta oggi un nuovo accessorio: il MARQ Golfer. L’orologio è stato concepito e disegnato per tutti gli amanti del golf.

Sofisticato in ogni sua caratteristica, il nuovo MARQ Golfer si presenta con lunetta e cassa in titanio spazzolato e lente bombata in vetro zaffiro. Il tool watch è dotato di un display perfettamente leggibile in qualsiasi condizione di luminosità, anche sotto la luce diretta del sole. Sulla lunetta, rivestita in ceramica a specchio verde, sono presenti i riferimenti al percorso da 18 buche dei campi da golf.

Il cinturino è in nylon con motivi jacquard tritone green, che richiama le inconfondibili tonalità dell’ambiente golfistico. Il tutto è assicurato da una fibbia ad ardiglione total titanium con incastro micrometrico per una tenuta solida e sicura.

La ricerca del dettaglio è rappresentata dal set di pulsanti chrono style e, nello specifico, nel collarino zigrinato integrato nel tasto di avvio delle attività. In MARQ Golfer, il riferimento cromatico del collarino si sposa perfettamente con la tonalità tritone green del cinturino manifestandosi in un verde brillante.

Garmin MARQ Golfer, il compagno perfetto per i fanatici del golf

MARQ Golfer si presenta come il compagno perfetto sia dentro che fuori dal campo da gioco. Con precaricate le mappe di oltre 42.000 campi da golf di tutto il mondo e mappatura full-color CourseView, garantisce al golfista un’esperienza di gioco unica. Permette di tracciare rapidamente le distanze dal green per scegliere la strategia di gioco migliore e, utilizzando l’opzione PlaysLike Distance, pondera nel calcolo delle lunghezze la variazione di dislivello tra il giocatore e l’obiettivo, rilevando in modo ancora più accurato lo spazio da coprire con il tiro.

Una funzione davvero innovativa è il Virtual Caddie, in grado di identificare la velocità e la direzione del vento, suggerendo al giocatore il ferro o il bastone corretti da usare. Tramite Hazard View i golfisti possono invece scorrere rapidamente gli ostacoli presenti, così da acquisire utili informazioni di gioco sulla distanza che li separa da eventuali impedimenti. Infine, la funzionalità Autoshot monitora la dinamica dello swing e misura l’efficacia di ogni colpo, fornendo un utile report post-partita.

Il MARQ Golfer viene fornito con tre sensori Approach CT10 che, applicati ai bastoni e abbinati wireless al dispositivo, registrano e analizzano in modo automatico le caratteristiche di ogni colpo fornendo all’utente i dati di distanza, posizione e dinamica relativi al bastone utilizzato. Una funzione unica per uno studio analitico delle proprie giocate.

Anche fuori dal green con il nuovo smartwatch di Garmin

MARQ Golfer non accompagna i golfisti unicamente sul green. Una volta fuori dal campo da gioco, l’orologio diventa un accessorio esclusivo dotato di funzionalità smart che lo rendono perfetto per la propria quotidianità.

Tra le varie funzioni annovera la possibilità di effettuare pagamenti contactless tramite Garmin Pay. Per il tempo libero permette di ascoltare musica comodamente via Bluetooth oppure utilizzando le app di streaming musicale più conosciute come Spotify, Deezer e Amazon Music. Lo smartwatch è dotato di una batteria al litio ricaricabile interna che offre fino a 12 giorni di autonomia in modalità smartwatch, fino a 28 ore in modalità GPS, fino a 9 ore con GPS e Musica attiva, e fino a 48 ore in modalità UltraTra.

Oltre alle funzioni specifiche per il golf, MARQ Golfer propone decine di profili sportivi per analizzare qualsiasi tipo di attività, dal running al nuoto. Prevede mappe TopoActive Europe per la navigazione e un database di 2.000 impianti sciistici dedicati agli sport invernali. Sono presenti le opzioni di rilevamento e monitoraggio dell’attività fisica durante tutto il giorno, oltre che dati di monitoraggio delle condizioni fisiche come la rilevazione della frequenza cardiaca e del livello di ossigenazione del sangue grazie all’utile sensore integrato Pulse Ox.

MARQ Golfer è compatibile con i cinturini Garmin QuickFit da 22mm, per essere così personalizzato rapidamente e facilmente per ogni contesto e look. Il nuovo tool watch Garmin MARQ Golfer, è disponibile al prezzo consigliato al pubblico di 1.850,00 Euro.