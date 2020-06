Il The Crystal in Cina, ha recentemente svelato la sua prima attrazione per il pubblico: The Exploration Deck. La nuovissima attrazione cinese ha aperto i battenti a fine maggio esaurendo nel weekend di lancio tutti i biglietti. Si tratta di un ponte di cristallo situato a 250 metri di altezza che si estende per 350 metri lungo quattro degli otto grattacieli che compongono il Raffles City Chongqing. Due ulteriori passerelle aeree si congiungono con altri due grattacieli. Realizzata da Moshe Safdie, la maestosa struttura che sovrasta il complesso fluviale, è soprannominata il “grattacielo orizzontale”.

“Il ponte esplorativo è la prima grande attrazione dopo l’abolizione del lockdown e la risposta entusiasta del pubblico è un incoraggiante segno di ripresa”. Ha affermato Lucas Loh, presidente del gruppo CapitaLand. Come misura di controllo della folla per prevenire la diffusione di Covid-19, è stata implementata una quota giornaliera di 3.000 visitatori. Ad ogni visitatore verrà assegnata una fascia oraria per regolare la folla.

“Tutti i visitatori dell’Exploration Deck devono indossare le maschere e farsi misurare la temperatura”, ha riferito un portavoce di CapitaLand. “I disinfettanti per le mani sono forniti su ciascuno dei pannelli touchscreen e la sanificazione frequente viene eseguita in aree con punti di contatto più elevati, ad esempio ascensori e pannelli interattivi”.

Un mini museo, un parco e una piattaforma panoramica

L’Exploration Deck, che si estende su oltre 1.500 metri quadrati, è molto più di una semplice piattaforma panoramica. Raffles City Chongqing ha collaborato con National Geographic per creare una mostra a tema esplorativo. “La mostra dà vita all’esplorazione dello spazio attraverso cinque zone espositive multidimensionali al livello 47 e mostra come l’umanità sta rendendo possibile la vita su Marte”, afferma il portavoce. La prima parte della mostra in cinque parti, al livello 1, delinea la storia e lo sviluppo di Chongqing. Dopo aver preso un ascensore espresso ispirato allo spazio, i visitatori passano alla mostra su Marte al livello 47.

Alla fine del tour, i visitatori arriveranno in un parco coperto e in una piattaforma panoramica col fondo di vetro che si affaccia sul fiume Yangtze e offre una splendida vista panoramica sulla città cinese. Ancora in fase di apertura, il resto del ponte ospiterà The Private Club, un club house riservato ai soli membri, nonché The Sky Garden, destinazione dedicata a cibi e bevande. Lo Sky Garden di 6.000 metri quadrati ospiterà “sei ristoranti e bar con diversi concetti di ristorazione”. Quest’area del ponte aprirà al pubblico nel terzo trimestre del 2020. Le attese piscine sul tetto, tuttavia, saranno situate nel club house privato.

Dopo sette anni necessari al suo completamento e una spesa di 3,4 miliardi di dollari, il The Crystal è considerato il ponte più alto del mondo che collega il maggior numero di grattacieli. Lo sky bridge è composto da 12.000 tonnellate di acciaio, 3.000 pezzi di pannelli di vetro e circa 5.000 pannelli di alluminio. Il Raffles City Chongqing comprende anche un centro commerciale di 230.000 metri quadrati, aperto a settembre 2019, oltre 1.400 appartamenti residenziali, un hotel di lusso e diversi spazi per uffici.