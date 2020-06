Sony Interactive Entertainment (SIE) nel corso di una presentazione streaming avvenuta ieri sera ha finalmente svelato il design della nuova PlayStation 5. Il reveal è stato inoltre accompagnato da un’ampia carrellata di trailer dei titoli inediti in arrivo sulla piattaforma. Durante l’evento SIE ha spiazzato tutti mostrando per la prima volta il futuristico design di PS5. È evidente come Sony abbia voluto un netto distacco dalle precedenti console con la presenza di due tonalità. Al lancio, la console sarà disponibile in due versioni; un modello standard con un drive Ultra HD Blu-ray Disc e un modello digitale che non lo presenta.

Per l’occasione SIE ha svelato anche una serie di nuovi accessori PS5 che andranno a migliorare l’esperienza di gioco:

Cuffie wireless con microfono PULSE 3D , con supporto audio 3D e doppio microfono con eliminazione del rumore.

, con supporto audio 3D e doppio microfono con eliminazione del rumore. Telecamera HD , con doppie lenti a 1080p per permettere ai giocatori di riprendersi mentre trasmettono le loro azioni di gioco più epiche.

, con doppie lenti a 1080p per permettere ai giocatori di riprendersi mentre trasmettono le loro azioni di gioco più epiche. Telecomando per contenuti , con microfono integrato che consente di navigare facilmente tra film e servizi di streaming.

, con microfono integrato che consente di navigare facilmente tra film e servizi di streaming. Base di ricarica DualSense, per ricaricare comodamente due controller wireless DualSense.

SIE annuncerà prezzi e ulteriori dettagli su PlayStation 5 in un secondo momento. Qui sotto potete ammirare l’hardware della nuova console attraverso il trailer pubblicato nel corso della presentazione streaming.

La nuova generazione di giochi PlayStation

Durante la diretta streaming è stata anche presentata un’anteprima dei giochi che definiranno la nuova generazione di gaming su PlayStation 5. Attraverso decine di titoli, tra cui alcune esclusive PS5, gli sviluppatori hanno mostrato il potenziale dell’hardware. “Con PlayStation 5, stiamo compiendo un grande passo in avanti nell’offrire una generazione di esperienze di gioco veramente rivoluzionarie, che andranno a ridefinire le aspettative su ciò che un videogioco è in grado di fare.” Ha riferito Jim Ryan, presidente e CEO di SIE.

Tra i giochi presentati spiccano sicuramente alcune delle esclusive first-party svelate dai PlayStation Studios tra cui troviamo Marvel’s Spider-Man Miles Morales, Gran Turismo 7 e Horizon Forbidden West. Svelati anche alcuni giochi di terze parti che annoverano serie di successo come NBA 2K21 e Resident Evil Village. Non sono mancate inoltre nuove produzioni esclusive PS5 tra cui Deathloop e Project Athia. Un piccolo spazio è stato dedicato anche ai giochi indipendenti come Stray e lo stranissimo Bugsnax.

Sony ha inoltre annunciato durante il live streaming l’arrivo di una delle serie più popolari di sempre su PS5, Grand Theft Auto. SIE e Rockstar Games collaboreranno infatti per portare sulla piattaforma versioni migliorate e ampliate di GTA V e GTA Online. I due giochi arriveranno nella seconda metà del 2021. Se volete dare un’occhiata a tutti i titoli e le novità mostrate durante la presentazione online vi lasciamo al link del reveal di Sony.