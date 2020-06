La casa di Twitter ha appena dato il via ai test per l’introduzione di una nuova feature all’interno del social network. Stiamo parlando di un nuovo metodo per interagire con gli altri utenti. Secondo quanto emerso online, presto si potrà reagire ai tweet utilizzando le emoji. Non è la prima volta che il social decide di introdurre feature di questo tipo. Quando sarà disponibile per tutti gli utenti?

Il social network azzurro sta facendo di tutto per offrire più funzioni possibili ai suoi utenti. Quella di cui parliamo oggi è già stata vista su social come Facebook e Instagram. Quale sarà il suo scopo sulla famosa app dell’uccellino?

Twitter: le reazioni ai tweet saranno presto disponibili per tutti

Ad oggi, le possibilità che si hanno per reagire ad un tweet sono abbastanza limitate. Stando a quanto dichiarato da Jane Manchung Wong, una nuova sta per arrivare in campo. L’azienda del social network azzurro ha appena avviato i test per una feature chiamata “Tweet reaction”. In pratica, sarà possibile reagire ai tweet utilizzando delle emoji. Nonostante non sia una feature esclusiva, questa potrebbe rendersi utile sono molti aspetti.

Al momento, non si hanno informazioni precise in merito al funzionamento di tale feature. E’ probabile, però, che questa funzioni alla stessa maniera in cui funziona sugli altri social. Basterà cliccare sui vari tweet per scegliere un’emoji con cui reagire. Considerando che i test per la feature sono appena iniziati, ci vorrà ancora un po’ di tempo prima di vederla disponibile per tutti gli utenti. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.