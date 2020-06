Windows 10, l’aggiornamento 2004 porta varie funzionalità interessanti

Microsoft ha fatto partire per tutti il nuovo grande aggiornamento versione 2004, ovvero May Update 2020, con numerose novità

Le persone di Microsoft responsabili dell’aggiornamento di Windows hanno rilasciato Windows 10 versione 2004, noto anche come aggiornamento di Windows 10 maggio 2020. Questo aggiornamento deve essere scaricato immediatamente se il computer non è già impostato per scaricare immediatamente gli aggiornamenti di Windows. Questa versione di Windows 10 ha un’ampia varietà di correzioni di errori e aggiornamenti delle prestazioni, incluse tutte quelle correzioni incluse nei precedenti aggiornamenti cumulativi di Windows 10, la versione 1909.

Le funzionalità di Windows 10 versione 2004

Questo aggiornamento include Desktop Analytics per quegli utenti con una licenza Windows E3 o E5 o una licenza Microsoft 365 E3 o E5. Ciò fornirà approfondimenti basati sui dati connessi al cloud nella gestione degli endpoint Windows. Questo è principalmente rivolto ai responsabili IT, ovviamente, così come molti degli aggiornamenti e delle versioni di quest’ultima versione del software.

Gli utenti con Windows 10 Enterprise o Pro, per workstation, dispongono di una nuova funzionalità per impedire a Windows di utilizzare un display in un’impostazione multi-display. Sebbene la maggior parte degli utenti non abbia mai bisogno di utilizzare questa funzione, la troverai in Impostazioni, Schermo, Impostazioni schermo avanzate, seleziona uno schermo, imposta “Rimuovi schermo dal desktop” su Sì.

Gli utenti Windows con computer 2 in 1 avranno una nuova esperienza di tablet che è essenzialmente la rimozione di qualsiasi grande cambiamento quando si passa da notebook a tablet. Microsoft ha suggerito che ora, quando rimuovi la tastiera del tuo due in uno, manterrai comunque “l’aspetto familiare del desktop senza interruzioni” man mano che lo schermo diventa “ottimizzato per il tocco”.

Inoltre, come già accennato, ci sono miglioramenti e novità per il Bluetooth, per Cortana, miglioramento della stabilità in generale e risoluzione di precedenti bug tecnici molto fastidiosi per gli utenti.