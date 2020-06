Una serie di nuovi prodotti Apple arriverà presto sul mercato. Nelle scorse ore, l’azienda della mela morsicata ha registrato una serie di nuovi iPhone e un nuovo iMac presso l’Unione economica eurasiatica (UEE). La registrazione dei prodotti da parte dell’azienda è necessaria per immetterli sul mercato. Di che dispositivi si tratta.

Non è la prima volta che i database dell’Unione economica eurasiatica “spoilerano” i nuovi prodotti della mela morsicata. Questa volta, però, si tratta di pezzi da novanta. Registrati i nuovi modello di iPhone 12 e un esclusivo iMac. Ecco quali sono tutte le supposizioni a riguardo.

Apple: 9 modelli di iPhone in arrivo sul mercato

Il colosso della mela morsicata, Apple, ha registrato ben 9 nuovi modelli di iPhone presso l’Unione economica eurasiatica. I codici identificativi dei prodotti sono: A2176, A2172, A2341, A2342, A2399, A2403, A2408 e A2411. I dispositivi vengono indicati con il sistema operativo iOS 13. Molto probabilmente, si tratterà degli iPhone 12 che vedranno la luce nei prossimi mesi. Ma non è tutto, l’azienda ha anche registrato un nuovo modello di Mac. Il dispositivo ha il codice identificativo A2330, potrebbe trattarsi del tanto vociferato iMac con design innovativo. Il prodotto viene indicato con macOS 10.15 Catalina. Questo, potrebbe essere annunciato nel corso del WWDC 2020.

I codici identificativi appena elencati sono tutti nuovi e mai visti all’interno di nessun database. Non ci sono dubbi, quindi, sul fatto che si tratti di nuovi prodotti in arrivo sul mercato. Ora, bisogna solo capire, con precisone, quando saranno presentati. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.