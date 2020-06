La Worldwide Developer Conference 2020 sta per iniziare ed Apple sembra aver preparato tutto a regola. Nelle scorse ore, tramite un comunicato ufficiale, il colosso di Cupertino ha annunciato l’intero programma dell’evento. Quando verrà presentato il nuovo iOS 14? In questo articolo andiamo a scoprirlo insieme.

La WWDC di quest’anno sarà molto particolare. Sarà la prima volta nella storia di Apple, infatti, che questa si terrà interamente online. A causa dell’emergenza Covid-19, la casa della mela morsicata ha preferito tenere il tutto in maniera virtuale. Niente paura, però, tutte le attività previste si svolgeranno ugualmente. Ecco l’intero programma della conferenza.

Apple: ecco quando verrà svelato il nuovo iOS 14

L’evento dedicato agli sviluppatori più atteso dell’anno sta per arrivare. La WWDC 2020 inizierà online ufficialmente il prossimo 22 giugno alle ore 10 AM Pacific Time (19:00 italiane). L’evento verrà trasmesso in streaming online su YouTube e Apple TV e avrà come principali protagonisti i nuovi software dell’azienda, ovviamente, iOS 14 compreso. Dal 23 giugno al 26 giugno, invece, si terranno più di 100 sessioni di approfondimento tecnico riservate agli sviluppatori. Tali sessioni, inizieranno ogni mattina alle 10 AM Pacific Time (19:00 italiane). Ma non è tutto, sempre in questi 4 giorni ci saranno anche una serie di laboratori di sviluppo individuali per gli sviluppatori che hanno preso appuntamento con gli esperti Apple.

In pratica, quella di quest’anno sarà una conferenza davvero ricca di contenuti. Di certo non ci sorprenderebbe se l’azienda decidesse di lanciare anche qualche sorpresa. Ovviamente, vi terremo aggiornati non appena si saprà qualcosa di più a riguardo.