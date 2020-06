Coronavirus, la trasmissione asintomatica è il vero problema

Quanto dovresti preoccuparti della trasmissione asintomatica di COVID-19? L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha tentato martedì di chiarire i commenti fatti appena 24 ore prima che la trasmissione del nuovo coronavirus nei portatori che non mostrano sintomi apparenti si è verificata in casi “molto rari”. Una cosa ovviamente errata e che non rispecchia la verità.

Maria Van Kerkhove ha affermato che è stato un “malinteso affermare che la trasmissione asintomatica a livello globale è molto rara” e che i suoi commenti durante il briefing delle notizie dell’OMS di lunedì erano basati su “un piccolo sottoinsieme di studi”. “Stavo solo rispondendo a una domanda; Non stavo affermando una politica dell’OMS”, ha detto.

Il coronavirus e la trasmissione asintomatica

L’OMS stima attualmente che il 16% delle persone con COVID-19 sia asintomatico e possa trasmettere il coronavirus, mentre altri dati mostrano che il 40% della trasmissione del coronavirus è dovuto al fatto che i portatori non mostrano sintomi della malattia.

Funzionari della sanità pubblica hanno consigliato alle persone di tenersi a una distanza di almeno un metro/un metro e mezzo l’una dall’altra. Le maschere per il viso sono progettate per impedire a chi lo indossa, che può essere infettato da COVID-19 ma che ha sintomi molto lievi o assenti, di diffondere goccioline invisibili a un’altra persona e quindi infettarle.

Ma “non c’è nulla di magico di stare a un metro di distanza”, ha detto Gregory Poland, che studia l’immunogenetica della risposta al vaccino negli adulti e nei bambini presso la Mayo Clinic di Rochester. “Il virus non si può misurare”, ha detto a MarketWatch. “Ad esempio, la nuvola virale mentre parla si estenderà 27 piedi e indugerà in aria per circa 30 minuti. Questo è più simile all’influenza, nel senso che le persone trasmettono il virus prima di manifestare qualsiasi sintomo e alcune persone, ovviamente, non si ammaleranno”.