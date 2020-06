Se state cercando un modo per portare i vostri selfie e post su Instagram al livello successivo, Adobe potrebbe avere la soluzione che fa per voi. La sua app gratuita Photoshop Camera è ora disponibile su iOS e su Android.

L’app include effetti per la fotocamera, oltre ad alcune funzionalità basate su AI, obiettivi personalizzati e trucchi di Photoshop. Adobe ha annunciato l’app a novembre durante la sua conferenza Adobe Max, ed è stata in anteprima pubblica da allora. Ora l’app è ufficialmente disponibile.

Photoshop Camera, l’app per influencer e gli amanti dei social media

Photoshop Camera è più orientata verso gli influencer e i frequenti utilizzatori dei social media piuttosto che ai fotografi professionisti. Dunque non possiede solide funzionalità di modifica come l’app Photoshop per iPad.

Tuttavia, Photoshop Camera consente di scorrere i filtri prima di scattare una foto, oppure utilizzare Sensei AI per riconoscere il soggetto in una foto. L’app può anche consigliare e applicare automaticamente le regolazioni in base al contenuto tecnico di una foto (ad es. gamma dinamica, tonalità, tipo di scena e regioni del viso).

La funzione Face Light ottimizza invece l’illuminazione per rimuovere le ombre nitide. L’app riconoscerà ogni soggetto nei selfie di gruppo per eliminare la distorsione e promette obiettivi creati da artisti e influencer, come Billie Eilish.

Come afferma Adobe, “Correzioni rapide come l’illuminazione dei ritratti e la rimozione della distorsione significa che puoi pubblicare immagini su cui sembra che tu abbia passato molto più tempo di quello che sembra.”