Spazio, gli scienziati ricevono il segnale radio ripetuto sconosciuto

Gli scienziati hanno un mistero dallo spazio. Solo per la seconda volta, hanno ricevuto una dei segnali radio esplosi dallo spazio, ed essi hanno un modello incorporato in esso. I segnali sono chiamati lampi radio veloci, o FRB, e sono lampi di onde radio di millisecondi, secondo la CNN.

Gli esperti dicono che il segnale proviene da una galassia nana a 3 miliardi di anni luce di distanza, secondo quanto riportato da USA Today. Normalmente i lampi di radio vengono inviati una volta e non si ripetono, ma i FRB sono brevi e si ripetono più volte. Di solito è sporadico o in un gruppo. Ma FRB 180916.J0158+65 è diverso. Succede ogni 16.35 giorni in uno schema di quattro giorni di uno o due scoppi ogni ora e poi 12 ore di silenzio, secondo la CNN.

Il segnale radio ripetuto dallo Spazio

Anche FRB 121102, scoperto nel 2016, è diverso. Recentemente gli astronomi hanno scoperto che è il secondo ad avere uno schema ripetitivo. Esso avviene per oltre 90 giorni, poi silenzio per 67 giorni e si ripete ogni 157 giorni, secondo la CNN.

Gli scienziati sostengono che potrebbero scoppiare esplosioni perché qualsiasi cosa stia producendo il segnale potrebbe essere in orbita con un altro corpo astrofisico come una stella o un buco nero, secondo quanto riportato da USA Today. Ma non sperare che gli FRB siano un segno di alieni.

Secondo USA Today, il Massachusetts Institute of Technology ha dichiarato: “I segnali sono un segno di eventi energetici che si trovano sulla scala estrema del cosmo. Anche una specie altamente intelligente sarebbe molto improbabile che produca energie come questa. E finora non esiste alcun modello rilevabile che suggerisca che c’è una mano senziente in gioco”.