È improbabile che l’assunzione di un sorso di aceto di mele al mattino influisca in modo significativo sulla perdita di peso. Tuttavia utilizzare questa tecnica fa veramente così bene al nostro organismo?

Bere aceto di mele in acqua per prima cosa al mattino è buono per la pulizia e la perdita di peso? In tal caso, quanto è raccomandato? Ecco le domande a cui cercheremo di rispondere in questo studio sull’efficacia dell’aceto di mele per la perdita di peso.

Innumerevoli consigli e trucchi su come perdere peso velocemente e “pulire” il corpo circolano online. Tuttavia, la maggior parte di essi è privo di fondamento e inefficace. Bere un sorso di aceto di mele al mattino a stomaco vuoto è una pratica che molti guru del benessere sostengono che ci aiuta a perdere peso, ridurre la fame e rimuovere le tossine dal tuo sistema.

Aceto di mele, effetti negativi e dosi da assumere

Sebbene ricerche limitate suggeriscano che l’aceto possa avere un effetto benefico sui livelli di fame e sulla composizione corporea, i risultati sono tutt’altro che conclusivi. Inoltre, la maggior parte di questa ricerca è stata condotta su animali, non sull’uomo.

Alcuni studi sull’uomo hanno dimostrato che l’integrazione con l’aceto di mele può aiutare a sopprimere l’appetito e avere un modesto effetto benefico sulla perdita di peso. Ciò è principalmente attribuito all’acido acetico, un tipo di acido concentrato nell’aceto di mele che può avere effetti di soppressione della fame.

Tuttavia, è importante notare che in questo settore mancano ricerche umane di alta qualità. Mentre l’aceto di sidro di mele può leggermente influenzare i livelli di fame, è improbabile che berlo abbia effetti significativi sulla nostra vita, a meno che, naturalmente, non sia combinato con una maggiore attività fisica e modifiche sane alla dieta. Inoltre, berlo può causare effetti collaterali negativi, come l’erosione dei denti e la nausea.

Inoltre, non ci sono prove per dire che buttare indietro una bevanda contenente aceto di mele libererà il tuo corpo dalle tossine. Il tuo corpo ha un intero sistema dedicato alla disintossicazione e non dipende da integratori per un funzionamento ottimale. Infine, non ci sono prove scientifiche che suggeriscono che l’assunzione al mattino sia più vantaggioso rispetto a farlo in qualsiasi altro momento della giornata.

In conclusione, anche se è improbabile che l’assunzione di un sorso al mattino influisca in modo significativo sulla perdita di peso, è generalmente innocuo per la maggior parte delle persone. Assicuriamoci di limitare la dose giornaliera a 1-2 cucchiai diluiti in un bicchiere d’acqua e sciacquiamo la bocca con acqua per prevenire l’erosione dentale.