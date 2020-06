Nonostante l’emergenza Coronavirus l’abbia rallentata non poco, Apple non si da per vinta. Secondo le ultime voci trapelate online, l’azienda sta lavorando duramente per lanciare, entro la fine dell’anno, tre nuovi prodotti molto attesi. Ovviamente, stiamo parlando di iPad e iMac. Ecco tutto quello che si sa a riguardo.

Ebbene sì, sembra che Apple non abbia ancora finito con gli iPad. Stando a quanto riportato dal noto sito DigiTimes nelle scorse ore, il colosso lancerà almeno altri due modelli del tablet entro la fine del 2020. Ma non è tutto, in arrivo anche un’esclusiva variante di iMac. Scopriamo tutti i dettagli.

Apple: iPad e iMac rinnovati in tutto e per tutto

I colleghi di DigiTimes ne sono convinti, due nuovi iPad e un nuovo modello di iMac arriveranno entro la fine del 2020. Stando agli iPad, fonti vicine alla mela morsicata sembrano aver confermato che si tratterà delle nuove generazioni di iPad Air e iPad mini. Il primo avrà un design rinnovato (display da 10.8 pollici) e caratteristiche molto vicine alla gamma pro, il secondo, invece, riceverà un piccolo aggiornamento estetico (display più ampio da 9 pollici) e qualche miglioria a livello hardware. Per quanto riguarda l’iMac, questo dovrebbe essere il tanto atteso modello con display da 23 pollici e design totalmente rinnovato.

Al momento, non si hanno informazioni precise in merito al debutto dei tre disposti. Le fonti hanno confermato che nessuno verrà presentato nel corso del WWDC 2020. Molto probabilmente, Apple li annuncerà nel corso dei mesi autunnali. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.