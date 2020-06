Lo scorso marzo, Apple ha presentato la nuova gamma di iPad Pro. Insieme ad essa, l’azienda ha anche annunciato un’accessorio mai visto prima, la Magic Keyboard per iPad. Stiamo parlando di un prodotto in grado di portare il famoso tablet di Cupertino su un altro livello. Considerando la sua elevata utilità, molto presto, questo potrebbe diventare disponibile anche per le varianti non “Pro”. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

La Magic Keyboard per iPad Pro si discosta notevolmente dalle Smart Keyboard viste fino ad ora. La nuova tastiera, infatti, rende il tablet molto vicino ad un computer portatile. Questa, è dotata di trackpad e tasti retroilluminati. Il confort e l’affidabilità di scrittura sono i suoi punti di forza. Apple ha capito bene le sue potenzialità e, stando a quanto emerso nelle scorse ore, avrebbe deciso di rilasciarla anche per i modelli non “Pro”.

iPad: Magic Keyboard per iPad Air?

Ebbene sì, nonostante sia stata pensata principalmente per la gamma Pro, la nuova Magic Keyboard per iPad potrebbe arrivare, in versione adattata, anche per le altre linee. Secondo quanto riportato da un noto leaker, Apple sarebbe già al lavoro su di essa. La tastiera manterrà le principali caratteristiche del modello uscito poche settimane fa. Al momento, non ci è dato sapere se questa arriverà per entrambe le altre due linee di iPad (Air e entry level) o solo per una di esse. Ciò che è certo, è che l’azienda cercherà di ridurne il costo.

Lanciare una tastiera come la Magic Keyboard per i modelli di iPad più economici renderebbe tali device decisamente più appetibili. Se tutto filerà liscio, potremmo vedere i nuovi modelli di tastiera arrivare sul mercato già nei prossimi mesi. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.