I semi di zucca, che possono essere gustati con o senza il loro guscio bianco, sono un alimento gustoso e ricco di nutrienti. La ricerca mostra che offrono una serie di benefici per la salute, come la riduzione dei livelli di zucchero nel sangue, il miglioramento della salute del cuore e persino la riduzione del rischio di alcuni tumori.

Una domanda davvero frequente quando si parla di questo alimento, è se i semi di zucca possono aiutarci nella perdita di peso. In questo approfondimento chiariremo meglio questo specifico aspetto.

I semi di zucca possono supportare una sana perdita di peso

I semi di zucca sono ricchi di nutrienti noti per supportare la perdita di peso , come fibre, proteine ​​e acidi grassi insaturi. Uno studio di 6 mesi su 345 adulti, con una dieta a basso contenuto calorico, ha esaminato gli effetti della composizione dietetica sulla perdita di peso. Ha scoperto che l’assunzione di fibre ha favorito l’aderenza alimentare e la perdita di peso, indipendentemente dalle calorie o da qualsiasi altro nutriente.

La fibra aiuta ad aumentare la sensazione di pienezza, prevenendo l’eccesso di cibo tra i pasti che potrebbe altrimenti portare ad un aumento di peso o prevenire la perdita di peso. Le raccomandazioni minime sulle fibre per gli adulti a supporto della salute generale e del mantenimento del peso sono di 19–38 grammi al giorno.

Una porzione da 1/2 tazza di semi di zucca con i loro gusci rimossi fornisce 5 grammi di fibra, mentre una porzione da 1/2 tazza che serve con i gusci fornisce 1,5 grammi. È noto anche che le proteine ​​svolgono un ruolo di supporto nella perdita di peso, contribuendo a migliorare l’appetito, prevenire l’eccesso di cibo e promuovere sentimenti di pienezza.

Una porzione da 1/2 tazza (72 grammi) di semi di zucca senza il loro guscio fornisce 21 grammi di proteine, e una porzione da 1/2 tazza (23 grammi) di semi con il loro guscio fornisce 7 grammi.

La moderazione è la chiave

Mentre i semi di zucca sono uno spuntino nutriente e ricco di fibre che può aiutare a sostenere la perdita di peso, è importante ricordare che la moderazione è fondamentale quando si tratta di assumere qualsiasi cibo. Come altre noci e semi, i semi di zucca sono ricchi di energia, il che significa che contengono un numero considerevole di calorie e grassi in una piccola porzione.

Ad esempio, 1/2 tazza (72 grammi) di semi di zucca con i loro gusci rimossi contiene circa 415 calorie e 35 grammi di grassi. Se dovessimo mangiare 1/2 tazza (23 grammi) di semi di zucca con i loro gusci intatti, otterremmo comunque circa 130 calorie e 11 grammi di grassi.

Quando si tratta di esso, assicuriamoci solo che la quantità di semi di zucca che stiamo mangiando si adatti ai nostri obiettivi calorici generali per la perdita di peso. Mentre alcune persone potrebbero essere in grado di inserire 1/2 tazza nella loro dieta, altri potrebbero aver bisogno di limitarsi a una porzione più piccola. Per ridurre al minimo le calorie e il sodio aggiunti, scegliamo semi di zucca grezzi e non salati, con o senza il loro guscio, per completare al meglio una dieta sana per perdere peso.

Come aggiungere i semi di zucca alla dieta

Possono essere gustati sia con che senza il loro guscio. I semi di zucca senza il loro guscio sono spesso chiamati pepitas e possono essere identificati dal loro aspetto più piccolo e verde. Inoltre, possono essere gustati in diversi modi, come:

crudo o in un mix di trail fatto in casa

o in un mix di trail fatto in casa cosparso su insalate o cialde

su insalate o cialde cotto in muffin o sopra il pane

in muffin o sopra il pane mescolato con yogurt e farina d’avena

con yogurt e farina d’avena miscelato in frullati

in frullati mescolato in piatti di pasta caldi o fritture

in piatti di pasta caldi o fritture sopra toast di avocado

toast di avocado miscelato in un robot da cucina con lievito alimentare , pangrattato e condimenti per produrre formaggio parmigiano vegano

Notiamo bene che quest’alimento contiene acido fitico, che può inibire l’assorbimento di altre vitamine e minerali. Se mangiamo regolarmente semi di zucca, consideriamo l’idea di tostarli o immergerli e germogliarli per ridurre il loro contenuto di acido fitico.

I semi di zucca sono un alimento sano ricco di sostanze nutritive che possono supportare la perdita di peso e obiettivi di mantenimento, come proteine, fibre e acidi grassi insaturi. Come con altre noci e semi contengono una notevole quantità di grassi e un numero di calorie in una piccola porzione, rendendo la moderazione importante se stai seguendo una dieta ipocalorica.

Per completare al meglio una dieta dimagrante, scegli semi di zucca crudi non salati con o senza guscio. Questi semi possono essere aggiunti a un numero di piatti o mangiati da soli come spuntino sano.