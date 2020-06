Nelle ultime settimane, la casa di Facebook si è data davvero da fare con gli aggiornamenti software di Whatsapp. Nonostante ciò, questa non intende fermarsi. A breve, arriverà una nuova interessante feature per tutti gli utenti iOS. Parliamo della ricerca dei messaggi per data. Andiamo a scoprire tutti i dettagli a riguardo.

Ebbene sì, negli scorsi giorni, Whatsapp ha avviato i test per la nuova feature di ricerca dei messaggi per data. La novità è stata scovata da WABetaInfo all’interno dell’ultima beta dell’applicazione per dispositivi iOS. La funzione permetterà di ricercare messaggi precisi in maniera molto veloce. Ecco come funzionerà.

Whatsapp: ecco come si ricercheranno i messaggi per data

La nuova funzione di ricerca dei messaggi per data sarà molto intuitiva. Per usufruirne, infatti, bisognerà semplicemente cliccare l’icona del calendario che sarà posizionata sopra la tastiera. Si aprirà una schermata che vi permetterà di selezionare agevolmente il giorno preciso in cui volete ricercare i messaggi. Basterà, quindi, ricordarsi la data del messaggio a cui si è interessati per ripescarlo velocemente. Una feature del genere farà sicuramente comodo a molti utenti.

Al momento, non ci sono informazioni in merito al debutto ufficiale della feature per tutti gli utenti. Considerando che la beta è stata rilasciata solo negli scorsi giorni, bisognerà attendere ancora un po’ prima di vederla implementata nella versione pubblica. Se non ci saranno problemi con i test, questa potrebbe arrivare già nelle prossime settimane. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.