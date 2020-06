Si torna a parlare della casa di Mark Zuckerberg e delle novità dei suoi servizi. Sembra che Facebook stia valutando l’introduzione di un nuovo sistema di sicurezza per la nota app di messaggistica Messenger. Parliamo di un sistema di sicurezza esclusivo per i possessori di device Apple. Andiamo a scoprire tutti i dettagli a riguardo.

Facebook sta facendo del suo meglio per rendere le sue app più sicure e per salvaguardare la privacy degli utenti. La feature che verrà lanciata a breve per Messenger va totalmente in questa direzione. Sarà possibile, infatti, bloccare l’accesso all’applicazione con il Face ID e non solo. Ecco come funzionerà.

Facebook: ecco come l’azienda intende rendere più sicuro Messenger

La maggior parte di coloro che hanno Messenger sul proprio smartphone, lo mantengono aperto 24/24. A volte, la chiave di sicurezza dello smartphone non è abbastanza per salvaguardare la privacy degli utenti e tenere al sicuro i messaggi. E’ a ragione di ciò che la casa di Mark Zuckerberg ha pensato di aggiungere un’ulteriore barriera di sicurezza alla sua app di messaggistica. Presto, sarà possibile leggere le chat di Messenger solo dopo l’autenticazione tramite il sistema di sicurezza dell’iPhone, quindi, Face ID o Touch ID. In caso un utente non utilizzi nessuno dei due appena citati, si passerà al classico codice di sblocco.

Lo scopo della feature, ovviamente, è quello di mantenere al sicuro i messaggi contenuti nelle chat. Stando a quanto emerso, gli utenti potranno anche impostare la feature a proprio piacimento, ad esempio, si potrà scegliere il tempo che deve intercorre tra una richiesta di autenticazione e un’altra. Se i test andranno per la meglio, la feature arriverà sui dispositivi Apple già a partire dalle prossime settimane. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.