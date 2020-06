L’universo è inconcepibilmente grande. Ma non è vuoto. Tra ciò che possiamo vedere e quel che non possiamo vedere, ospita miliardi di galassie, costituite da un numero ancora più grande di stelle, che a loro volta possiedono un numero innumerevole di pianeti potenzialmente letali in orbita attorno a loro. È almeno presuntuoso credere allora che siamo gli unici esseri viventi. Ma dove si nascondono?

Ci sono molti posti in cui cercare. Per avere un’idea, come uno studio relativamente recente dell’Università di Berkeley in California e pubblicato su PNAS, nel cosmo in almeno 100 pianeti simili alla Terra (cioè, con temperature e condizioni che permetterebbero la vita) per ciascuno granello di sabbia del nostro mondo. La domanda diventa più pressante: perché non siamo riusciti a trovarli?

Ed ecco che arriva qualcosa chiamato Paradosso di Fermi, sviluppato negli anni ’50. Si tratta dell’apparente contraddizione tra le stime secondo cui è alta la probabilità che esistano altre civiltà intelligenti nell’universo osservabile e la totale assenza di prove di tali civiltà.

Gli scienziati hanno cercato la vita altrove nell’Universo per anni

Esistono tante soluzioni proposte a questo celebre paradosso quanti sono gli scienziati, ma ce n’è una che è davvero inquietante. Il suo autore è un fisico teorico della National Research University of Electronic Technology (MIET) in Russia, di nome Alexander Berezin. La sua ipotesi l’ha battezzata: primo ad entrare, l’ultimo a partire.

Secondo l’approccio di Berezin, che è stato pubblicato su arXiv.org, sarà la prima civiltà a viaggiare verso altre galassie che eliminerà necessariamente tutta la concorrenza “per garantirne l’espansione“. Lo stesso autore ha affermato che la sua teoria è così terrificante che spera di avere torto: “Non sto suggerendo che una civiltà altamente sviluppata possa sterminare consapevolmente altre forme di vita. Molto probabilmente, lo farebbero inavvertitamente, proprio come un gruppo di lavoratori distrugge un formicaio per costruire un edificio, semplicemente perché mancano di stimoli per proteggerlo. Naturalmente spero di sbagliarmi. L’unico modo per dimostrarlo è continuare a studiare l’universo e cercare la vita extraterrestre“, ha spiegato.

Parametro A

Per Berezin, ciò che è veramente rilevante non è come sono le possibili civiltà extraterrestri, ma piuttosto che possono essere rilevabili l’una dall’altra a una certa distanza dalla Terra. Se una civiltà extraterrestre non ha la capacità di svilupparsi tecnologicamente per essere rilevabile da altri, può ancora esistere, ma per noi è come se non fosse mai esistita. È come il caso dell’albero che cade nel mezzo della foresta, se nessuno è lì per sentire se fa rumore o no quando cade, allora non lo sapremo mai, sarà come se non esistesse.

Questo principio applicato alle civiltà è ciò che Berezin attribuisce al nome del parametro A. Per questo motivo, se una civiltà aliena non avanza abbastanza da raggiungere il parametro A, non saremo mai in grado di vederlo, anche se esiste.

La natura specifica delle civiltà emergenti a livello interstellare non dovrebbe importare. “Potrebbero essere organismi biologici come noi, AI disoneste che si ribellano contro i loro creatori, o menti su scala planetaria come quelle descritte da Stanislaw Lem in Solaris. L’unica variabile che possiamo misurare oggettivamente è la probabilità che la vita sia rilevabile dallo spazio entro un certo intervallo dalla Terra“, spiega ancora Berezin.

Primo ad entrare, ultimo a uscire

“Cosa accadrebbe se la prima vita che raggiunge la capacità di viaggio interstellare sradicasse necessariamente tutta la concorrenza per guidare la propria espansione?”

Se i principi di Berezin saranno rispettati, parteciperemo, senza saperlo, a una razza distruttiva. Solo la civiltà più avanzata potrebbe, non solo conquistare l’intera galassia, ma anche annientare il resto delle civiltà, semplicemente perché avrebbero gli strumenti per farlo.

A questo punto, la parte più inquietante dello studio è che contempla la grande possibilità che l’essere umano non troverà mai una razza extraterrestre più avanzata di se stessa e che, quindi, i progressi della stessa specie umana potrebbero essere responsabili della distruzione di altre forme di vita senza esserne consapevole.

Perfino Berezin ammette che spera di sbagliarsi e vale la pena notare che molti altri scienziati hanno opinioni molto più ottimistiche in merito a quando potremo aspettarci di sentir parlare di una vita extraterrestre avanzata. Ma le opinioni del fisico sono solo l’ultima affermazione scientifica sul perché siamo destinati a guardare le stelle solo nel tempo e nello spazio e come vorremmo che fosse diversamente.