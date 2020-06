LG ha presentato oggi il suo nuovo LG Velvet attraverso una breve presentazione stampa online. Ospitata dal giornalista Emilio Cozzi, lo streaming ha avuto come argomenti chiavi novità e cambiamenti. Velvet rappresenta questi due elementi risultando a tutti gli effetti la svolta di LG.

Claudio Castellani, marketing manager di LG, è stato il primo ad intervenire. Ripercorrendo le ultime svolte tecnologiche della compagnia, Castellani ha presentato l’elegante e ricercato design del nuovo smartphone. Perché in fondo uno smartphone di fascia alta deve avere anche un bell’aspetto estetico. Insomma anche l’occhio vuole la sua parte. Qui possiamo dire che la vista viene pienamente appagata, soprattutto per il suo aspetto cangiante.

Il cambio di colore. Una caratteristica già suggerita dal nome, Velvet, che di fatto significa velluto, e questo tessuto è noto proprio per cambiare sfumature di colore in base alla luce. Su questo concetto si basa la scocca di Velvet grazie all’utilizzo dell’Aurora Pattern. Questa tecnologia dà vita quindi ad alcune colorazioni davvero pazzesche, tra tutte l’Illusion Sunset che propone i colori del tramonto, partendo da un giallo tenue fino a scurirsi in rosa scuro.

Oltre ad un case estremamente curato, il nuovo dispositivo di LG è dotato di un vetro ricurvo con uno spessore di 8 mm impermeabile e resistente, e un display OLED FullVision da 6,8 pollici che garantisce una visione cinematografica. Lo smartphone si presenta poi sottile e maneggevole, con un peso irrisorio di soli 180 grammi.

LG Velvet, un tripudio di tecnologia

Dopo una presentazione puramente estetica, Raffaele Cinquegrana, Product Manager di LG, ha presentato il cuore del nuovo smartphone, il suo hardware. Velvet monta un sistema operativo Android 10, un processore Snapdragon 765G di Qualcomm, e una batteria da 4300 mAh. Il dispositivo può durare tutto il giorno anche dopo un uso intensivo, ed è dotato di Ricarica Rapida.

Sul lato posteriore Velvet dispone di tre fotocamere posizionate a filo in verticale dalla più piccola alla più grande, quasi a formare una goccia. Abbiamo una fotocamera da 48 mp con tecnologia Pixel Binning che permette scatti dettagliati e luminosi anche di notte, una intermedia da 8 mp con lente ultra-grandangolare e una più piccola da 5 mp dotata di sensore di profondità. Spazio anche per i selfie con la possibilità di creare ritratti artistici e divertenti attraverso svariati filtri grafici.

Il nuovo Velvet non innova solo il modo di fotografare, arrivando agli stessi livelli di una macchinetta professionale, ma rinnova anche il modo di creare contenuti. Sotto al profilo video, il dispositivo vanta infatti di varie funzionalità tra cui la Steady Cam. Questa permette di girare video senza traballamenti garantendo filmati perfetti anche in movimento. Da segnalare il nuovo Time Lapse regolabile che permette di riprendere a varie velocità in tempo reale oppure lasciare che l’IA pensi a tutto in base a ciò che stiamo inquadrando.

Immagini perfette, video perfetti, cos’altro manca al nostro LG Velvet? Audio perfetto. Lo smartphone riesce anche in questo grazie al suo LG 3D Sound Engine. Questa nuova tecnologia permette un suono ottimizzato in base ai contenuti che stiamo ascoltando, che sia musica, un vocale o un film. Con la nuova funzione Registrazione ASMR sarà anche possibile registrare il minimo rumore e ascoltarlo ad una qualità quasi impressionante. Per non parlare poi Voice Bokeh che permette di registrare la nostra voce anche con forti rumori di sottofondo, rendendola udibile anche all’interno del traffico più caotico. Infine non possiamo non menzionare la possibilità di registrare audio in HD o persino registrare un nostro brano musicale mixando in tempo reale traccia e voce, tutto direttamente da telefono.

Uscita, prezzo e preordini

A chiudere la conferenza è intervenuto nuovamente Castellano che ha annunciato il prezzo del nuovo LG Velvet. Il dispositivo sarà venduto al costo di 649,90 € con connettività 5G, 6gb di RAM, e 128 GB di memoria interna. Il Velvet uscirà entro questa settimana anche se non c’è ancora una data specifica. Le colorazioni disponibili saranno Illusion Sunset, Aurora Grey, Aurora Green e Aurora White. Lo smartphone è ora disponibile per il preordine.

A tal proposito per chi preacquista, LG allo stesso prezzo del Velvet regala tre accessori dal valore di 400 €. La promozione include le cuffie Tone Free di LG con tecnologia UVI Nano che permette di igienizzarle in dieci minuti quando vengono riposte nella custodia, una cover e il Dual Screen. Quest’ultimo funziona come una cover, ma integra un secondo schermo. Con un doppio display l’utente può lavorare su due app contemporaneamente, usare un app ed espanderla su due schermi, oppure per gli amanti del gaming trasformare il Velvet in una piccola console usando il secondo schermo come un controller digitale.

Una presentazione decisamente di ottimi livelli quella di LG, breve, ma coincisa, proponendo un modello di smartphone dal prezzo competitivo, un’offerta di lancio corposa, un design elegante, e un comparto tecnologico di prim’ordine adatto a tutte le attività. Insomma il nuovo LG Velvet ci ha davvero stupiti e non vediamo di poter metterci le nostre mani sopra.