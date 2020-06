Under Armour, noto marchio d’abbigliamento sportivo, ha realizzato la prima Sportsmask, una mascherina pensata appositamente per chi pratica attività sportive. L’oggetto era in preordine sul sito ufficiale all’irrisorio prezzo di circa 26 €, ma le scorte si sono esaurite in meno di un’ora.

La maschera è riutilizzabile e resistente all’acqua ed è progettata per essere il più confortevole possibile anche durante gli allenamenti più intensi. La parte superiore della mascherina presenta un ponte nasale modellabile, che crea una chiusura ermetica e impedisce l’appannamento degli occhiali. La maschera è composta da tre strati; tessuto distanziatore all’esterno, uno strato intermedio di schiuma e uno strato antibatterico all’interno.

I tre strati della mascherina sportiva di Under Armour

Lo strato interno è realizzato in tessuto “Iso-Chill” appositamente sviluppato da Under Armour, che si distende e mantiene fresca la pelle. Lo strato antibatterico è realizzato con una tecnologia di tessuto progettata da IFTNA, dal nome PROTX2. Under Armour afferma che test di laboratorio hanno dimostrato come tale tecnologia possa distruggere il Covid-19. Ulteriori test sono stati condotti dall’Agenzia per la Protezione Ambientale.

Lo strato di schiuma centrale fornisce struttura e distanzia anche lo strato interno da quello esterno per maggior comfort e traspirabilità. Gli atleti che desiderano mettere le mani su questa Sportsmask dovranno attendere la disponibilità delle nuove scorte. Sul sito web di Under Armour potete rimanere aggiornati sulla questione.

Per i fortunati che l’hanno già acquistata i preordini verranno spediti entro il 17 agosto. Nel frattempo, Under Armour ha dichiarato di voler fornire un certo ammontare di maschere sportive agli atleti nelle città natale dell’azienda in tutto il mondo.