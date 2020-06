Dopo un’attesa durata mesi, Epic Games ha finalmente tenuto l’evento “il Dispositivo” all’interno della mappa di Fortnite. Era davvero molto tempo che l’azienda non ne teneva uno incentrato totalmente sulla storyline. Questo è stato un vero e proprio successo, più di 12 milioni di giocatori si sono collegati online per assistervi. Ecco cosa è accaduto alla mappa.

Ebbene sì, dopo la serie di rinvii, Epic Games ha finalmente tenuto il tanto atteso evento “il Dispositivo” all’interno della mappa di Fortnite. Nonostante l’azienda avesse invitato tutti gli utenti ad accedere al gioco in anticipo per riservarsi un posto nei sever, questi si sono intasati in pochissimi minuti. Quali saranno le conseguenze per l’isola di Fortnite?

Fortnite: la tempesta si trasforma in acqua

Come avevano già annunciato diversi leaker, l’evento ha avuto come protagonista il noto personaggio del Pass Battaglia, Mida. Questo ha attivato un particolare dispositivo, spuntato dalle fondamenta dell’Agenzia, che ha cercato di combattere la tempesta. Piuttosto che abbatterla, questo l’ha modificata. Da ora, i giocatori dovranno fronteggiare con una tempesta fatta completamente di acqua. Al momento, non ci è noto se questa condizione sarà temporanea fino all’arrivo della season 3 o se sia una vera e propria anticipazione di quello che accadrà alla mappa a breve.

Nel momento in cui vi scriviamo, stanno uscendo i primi teaser della nuova stagione che arriverà ufficialmente domani. Non ci sono dubbi sul fatto che l’acqua sarà un tema fondamentale. L’evento ha lasciato non pochi dubbi. Molto probabilmente, questi verranno sciolti con il trailer di inizio stagione. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.