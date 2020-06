I colibrì vedono tantissimi colori diversi, anche quelli che non vediamo noi

Per trovare cibo, abbagliare i compagni, sfuggire ai predatori e volare su diversi terreni, i colibrì ed in generale gli uccelli si affidano alla loro eccellente visione dei colori. “Gli esseri umani sono daltonici rispetto agli uccelli e a molti altri animali”, ha dichiarato Mary Caswell Stoddard, assistente professore presso il Dipartimento di Ecologia e Biologia Evolutiva dell’Università di Princeton.

Gli umani hanno tre tipi di coni sensibili al colore nei loro occhi,in sintonia con la luce rossa, verde e blu, ma gli uccelli hanno un quarto tipo, sensibile alla luce ultravioletta. “Non solo avere un quarto cono di colore estende la gamma di colori visibili agli uccelli nell’UV, ma potenzialmente consente agli uccelli di percepire colori di combinazione come l’ultravioletto + verde e l’ultravioletto + rosso, ma questo è stato difficile da testare”, ha detto Stoddard.

La grande varietà di colori per i colibrì

Per indagare come gli uccelli percepiscono il loro mondo colorato, Stoddard e il suo gruppo di ricerca hanno creato un nuovo sistema di campo per esplorare la visione dei colori degli uccelli in un ambiente naturale. Lavorando al Rocky Mountain Biological Laboratory (RMBL) di Gothic, in Colorado, i ricercatori hanno addestrato colibrì selvatici (Selasphorus platycercus) a partecipare a esperimenti di visione dei colori.

“Gli esperimenti percettivi più dettagliati sugli uccelli vengono eseguiti in laboratorio, ma rischiamo di perdere il quadro più ampio di come gli uccelli usano davvero la visione dei colori nella loro vita quotidiana”, ha detto Stoddard. “I colibrì sono perfetti per studiare la visione dei colori in natura. Questi demoni dello zucchero si sono evoluti per rispondere ai colori dei fiori che pubblicizzano una ricompensa di nettare, in modo che possano imparare rapidamente e con poca formazione le associazioni dei colori”.

Gli esperimenti hanno rivelato che i colibrì possono vedere una varietà di colori non spettrali, tra cui viola, ultravioletto + verde, ultravioletto + rosso e ultravioletto + giallo. Ad esempio, i colibrì hanno facilmente distinto l’ultravioletto + il verde dall’ultravioletto puro o il verde puro e hanno discriminato tra due diverse miscele di ultravioletto + luce rossa: una più rossa, una in meno. Ciò può essere molto utile per approfondire il tutto in ulteriori studi e magari applicarli anche all’essere umano.