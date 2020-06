La casa di Mark Zuckerberg continua a fare grossi progressi con la sua app di messaggistica Whatsapp. Sono stati avviati, in Brasile, i primi test per una funzione molto interessante. Questa, permette agli utenti di trasferire denaro all’interno dell’app stessa. Andiamo a scoprire come funziona.

Molte novità importanti potrebbero arrivare a breve all’interno della nota app di messaggistica verde. Dopo avervi parlato della nuova feature di ricerca messaggi per data, parliamo oggi di un qualcosa di decisamente più interessante. Presto, sarà possibile trasferire denaro tramite il social. Ecco tutto quello che sappiamo a riguardo.

Whatsapp: trasferire denaro agli utenti in maniera gratuita

Trasferire denaro ai propri amici diventa più semplice che mai grazie a Whatsapp. Stando a quanto emerso online, la casa di Facebook ha appena avviato i test della funzione in Brasile. Nel paese, l’app viene molto usata per le compravendite. Da ora in poi, gli utenti possono pagare i prodotti acquistati direttamente all’interno dell’app. Ma non solo, questi potranno scambiare denaro con i propri amici con un click. Non sono previsti costi per il trasferimento di denaro tra utenti. Nel caso di compravendite, invece, a sostenere un piccola spesa sono le aziende che vendono.

Non c’è bisogno di dire che una feature del genere porterebbe la nota app di messaggistica su un altro livello. Come abbiamo già detto, i test sono appena iniziati in Brasile. Se tutto dovesse filare liscio, potremmo vedere la novità arrivare anche in altri paesi, Italia compresa. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.