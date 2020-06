Ogni anno, in questo periodo, Apple lancia una strabiliante promozione dedicata a tutti gli studenti, “Back to School”. Questa permette di acquistare alcuni articoli dell’azienda a prezzo scontato (iPad e MacBook) e di ricevere, allo stesso tempo, un prodotto audio gratuito. Il prodotto gratuito di quest’anno risulta essere davvero speciale, Cupertino regalerà gli AirPods. Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

Ebbene sì, sembra che il colosso della mela morsicata abbia deciso di fare il botto con la sua promozione “Back to School” di quest’anno. Dopo tante richieste da parte degli utenti, l’azienda ha ceduto. Gli auricolari in regalo con la promozione non saranno più a marchio beats, ma Apple.

Apple: AirPods e AirPods Pro in regalo con l’acquisto di MacBook e iPad

Nel momento in cui scriviamo, Apple non ha ancora rilasciato le informazioni dettagliate in merito alla nuova promozione ”Back to School”. Al momento, è disponibile solo un banner all’interno del sito education che, appunto, annuncia la possibilità di ricevere gli AirPods gratuitamente a fronte dell’acquisto di alcuni prodotti. Nel banner compaiono gli AirPods di seconda generazione associati ad iPad Pro e MacBook Air. E’ probabile, quindi, che questi verranno regalati a fronte dell’acquisto di uno di questi due prodotti.

Il banner, però, parla anche degli AirPods Pro. Molto probabilmente, tali auricolari verrano offerti insieme ai MacBook Pro. Considerando la presenza dell’annuncio sul sito ufficiale Apple studenti, la promozione potrebbe iniziare a breve. Tra i paesi in cui sarà disponibile, ovviamente, ci sarà anche l’Italia. Vi terremo informati non appena si saprà qualcosa di più a riguardo.