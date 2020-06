Il CEO di Instagram Adam Mosseri ha dichiarato che la piattaforma sta adottando misure per “supportare meglio la comunità nera”. Esaminerà inoltre i contenuti e gestirà le molestie e la verifica.

Mosseri non ha fornito dettagli su cosa farà l’app di condivisione di foto di proprietà di Facebook, ma ha delineato alcune aree chiave in cui Instagram ha sentito lamentele da parte degli utenti di colore riguardo ai pregiudizi.

Instagram, nuovi criteri antirazzismo

Ha affermato che la società si concentrerà su quattro aree: molestie, verifica, distribuzione e pregiudizi algoritmici. Per far fronte alle molestie, Mosseri ha dichiarato che la società esaminerà specifici problemi di sicurezza e come può proteggere le persone da tali problemi. Verificherà anche se i criteri che utilizza per verificare gli utenti di Instagram siano inclusivi.

Instagram analizzerà anche come il suo contenuto viene filtrato per vedere se ci sono pregiudizi coinvolti e sarà più trasparente su come distribuisce i post delle persone. Inoltre “esaminerà più attentamente” se il pregiudizio algoritmico sta influenzando il suo processo decisionale.

Mosseri ha detto che Instagram esaminerà anche quanto sta servendo altri gruppi sottorappresentati. “Il nostro obiettivo è che la nostra piattaforma sia un luogo in cui tutti si sentano al sicuro, supportati e liberi di esprimersi, e spero che questo lavoro ci avvicini a tale obiettivo”.