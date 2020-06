Mancano davvero pochi giorni all’annuncio ufficiale dei nuovi software Apple. I leaker sono più agguerriti che mai. Nelle scorse ore, scovata su iOS 14, un’icona che sembra rappresentare un nuovo modello di computer fisso. Che si tratti del tanto atteso iMac con design rinnovato? Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

Negli ultimi mesi, molti dei prodotti della mela morsicata sono stati scovati, prima del loro arrivo ufficiale nei negozi, grazie ai codici di iOS. Sembra che anche per il nuovo iMac si sia verificata la stessa sorte. Un’icona scoperta nei codici di iOS 14 sembra confermare l’innovativo design del futuro iMac. Quando arriverà sul mercato?

iOS 14: ecco come sarà il nuovo iMac

A distanza di pochi giorni dall’evento di presentazione di iOS 14, sono comparsi online nuovi pezzi di codice dell’atteso aggiornamento. Questi contengono al loro interno un’icona di un prodotto ancora non rilasciato, un computer fisso. Possiamo dire con quasi assoluta certezza che si tratta dell’icona del tanto atteso iMac 2020. Da quanto emerge, il dispositivo avrà le cornici molto ridotte. L’icona fa pensare che questo avrà sembianze molto simili a quelle degli iPad Pro. Ovviamente, il design non sarà l’unica novità interessante del prodotto. Sono attesi, infatti, anche nuovi processori nuovi e chip T2.

Al momento, non si hanno informazioni in merito al possibile rilascio del prodotto sul mercato. In molti pensano che l’azienda di Cupertino deciderà di presentarlo nel corso della prima giornata del WWDC 2020. Sarà davvero così? Non ci resta che aspettare e vedere come evolverà la faccenda.