La nota catena di ristoranti fast food, KFC, ha deciso di entrare nel mondo del gaming presentando una nuova console che rivaleggerà con Sony e Xbox. Ovviamente si tratta di uno scherzone di quei burloni di KFC, ma realizzato decisamente bene. La nuova macchina da gioco è stata presentata con tanto di video reveal sui social media esattamente un giorno dopo la vera presentazione di PlayStation 5. Coincidenze? O magari proprio una burla diretta alla nuova console Sony?

La KFConsole (nome geniale, NdR), sembra in tutto e per tutto una vera console da gioco, dotata di pulsante di accensione, unità disco e led di accensione. Nel video viene riferito inoltre che la macchina vanta di compatibilità multipiattaforma, 120 FPS e risoluzione 4K. Interessante anche il design che riprende i classici bucket di pollo del KFC. Ma non è tutto perché in fondo cos’è una console da gioco targata KFC senza pollo? La KFConsole vanta infatti una griglia interna da barbecue per cuocere il pollo quando quel leggero languorino ti assale durante una sessione di gaming.

Il reveal della console è diventato subito un fenomeno mediatico

Il video della presentazione, tra l’altro davvero ben realizzato, mostra persino una data di lancio della console, il 12 novembre. Quindi ci aspettiamo in seguito un’altra battutina ironica per fare il verso al lancio delle nuove piattaforme. L’annuncio, fatto su Twitter, ovviamente ha causato un clamore mediatico non indifferente con diversi commenti, alcuni anche piuttosto divertenti.

Alcuni utenti ad esempio hanno chiesto quale fossero i giochi esclusivi della console. KFC ha risposto prontamente rimandando ad un vero gioco uscito tempo fa dal nome I Love You Colonel Sanders Dating Simulator Game. Il titolo è stato lanciato su PC nel 2019 ed è un Dating Sim in cui bisogna in parole povere rimorchiare il celebre Colonnello di KFC disegnato tra l’altro in una stilosissima versione anime. Non sono poi mancate battute sullo spazio di archiviazione, e una comparsata di Xbox che citando i meme di PS5 e Xbox Series X ha chiesto se è possibile mettere la console lateralmente.

KFC non è estranea a queste insolite manovre di marketing, basta ricordare la tastiera di pollo fritto, il mouse a forma di coscia di pollo, crema solare e smalto per unghie al profumo di pollo fritto e persino un paio di scarpe targate KFC Crocs. Quindi quando si parla di prodotti KFC è difficile dire cosa sia reale e cosa uno scherzo. Alcuni giocatori infatti si sono chiesti se la console fosse davvero vera, ma anche se pregustavate già il profumo di pollo alla griglia mentre rimorchiavate il Colonnello Sanders, purtroppo si tratta solo di un fake ben congegnato.