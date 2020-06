Un nuovo studio ha calcolato che potrebbero esserci 36 civiltà nascoste nella Via Lattea. Gli scienziati dell’Università di Nottingham hanno riferito che queste razze aliene sarebbero in grado di inviare segnali radio. Tuttavia, pensano che la distanza di una di queste civiltà sarebbe di 17.000 anni luce. Ciò renderebbe difficile comunicare con loro con la nostra attuale tecnologia.

Secondo il professore di astrofisica Christopher Conselice, che ha guidato la ricerca, “dovrebbero esserci almeno alcune dozzine di civiltà attive nella nostra galassia.” Ma ci occorrerebbero almeno 5 miliardi di anni perché la vita intelligente si formi su altri pianeti, come sulla Terra. “L’idea sta guardando l’evoluzione, ma su scala cosmica. Chiamiamo questo calcolo il limite copernicano astrobiologico,” ha riferito il professore.

Il limite astrobiologico copernicano è diverso da altre tecniche per fare stime sulla vita aliena. “Il metodo classico per stimare il numero di civiltà intelligenti si basa sull’ipotesi di valori relativi alla vita, per cui le opinioni su tali questioni variano sostanzialmente.” Ha spiegato l’autore principale Tom Westby. “Il nostro nuovo studio semplifica queste ipotesi utilizzando nuovi dati, dandoci una solida stima del numero di civiltà nella Via Lattea.”

L’esistenza degli alieni nella Via Lattea svelerebbe il nostro futuro

I ricercatori pensano che le altre civiltà potrebbero inviare segnali e che le nostre possibilità di rilevarli dipendono da quanto tempo sono stati inviati questi segnali. Abbiamo avuto la nostra tecnologia del segnale per circa 100 anni. Gli astronomi sperano che esista tra le varie civiltà una razza aliena che abbia avuto il nostro stesso ritmo di sviluppo.

“La nostra nuova ricerca suggerisce che la ricerca di civiltà intelligenti extraterrestri non solo rivela l’esistenza di come si forma la vita, ma ci fornisce anche indicazioni su quanto durerà la nostra stessa civiltà.” Ha continuato il professor Conselice. “Cercando una vita intelligente extraterrestre – anche se non troviamo nulla – stiamo scoprendo il nostro futuro e il nostro destino.”

Se i ricercatori scopriranno che c’è vita intelligente allora la nostra civiltà potrebbe esistere molto più di qualche centinaio di anni. Se gli scienziati non dovessero scoprire civiltà attive nella Via Lattea allora sarebbe un brutto segno per la nostra esistenza a lungo termine. Naturalmente, dobbiamo anche tenere a mente che questa è solo una teoria e molti scienziati pensano che la vita aliena potrebbe essere là fuori, ma sotto forma di piccoli microbi. Lo studio è stato pubblicato su The Astrophysical Journal.